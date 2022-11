Et budsjett som tar Stavanger framover

Mindretallets alternative budsjett kutter utslipp, styrker skolen, spiller på lag med frivilligheten og strekker ut en hånd til de som trenger det aller mest i samfunnet vårt. Det er et budsjett som viser hvordan vi kan ta Stavanger framover – det er vi i Venstre glad for!

Høsten er en travel tid for oss politikere. Da blir kommunedirektørens forslag til kommunebudsjett presentert, og politikerne skal basert på dette arbeide fram et budsjett som viser politiske prioriteringer og retning de kommende årene. For oss i Venstre sin del handler det om å utarbeide et alternativt budsjett sammen med de andre mindretallspartiene H, Frp, KrF, og Pp. Vi har arbeidet godt og Venstre er stolte av det resultatet vi la fram på torsdagens formannskapsmøte.

Vi står i en natur og klimakrise og det er på tide at vi tar et skikkelig krafttak for dette også i Stavanger. Utslippene kuttes ikke fort nok, vi har en lang vei å gå skal vi nå våre mål om 80 % utslippskutt innen 2030. Derfor foreslår vi å sette 100 millioner kroner inn på klimafondet, og i motsetning til sittende flertall skal vi ta pengene i bruk til klimatiltak som virkelig monner. Vi vil be administrasjonen gi oss en tydelig oversikt over hvilke tiltak som gir størst utslippskutt, og iverksette disse. Samtidig vil vi sørge for at innbyggere og næringsliv har mulighet til å søke om støtte til gode klimatiltak som for eksempel etablering av solceller. Vi vil også opprette en søkbar støtteordning for bønder som vil tilrettelegge driften sin for å unngå karbonutslipp og øke karbonopptaket.

Høye strømpriser har ført til at mange innbyggere vurderer å gjennomføre ulike ENØK-tiltak i egne hjem. Dette er også god klimapolitikk ENOVA har en rekke ordninger man kan søke om for å få støtte til dette, men det er vanskelig å finne ut av regelverket. Derfor vil vi få på plass veiledning for innbyggere som ønsker å bidra til strømsparing i egne hjem.

Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot menneskers livskvalitet. For oss har naturen en verdi i seg selv, men en intakt natur er også en forutsetning for at vi mennesker skal kunne leve gode liv. Naturen er vår aller viktigste forsikring mot ødeleggende klimaendringer, både ved at den binder opp klimagasser, men også ved at den beskytter oss mot flom, hetebølger og andre konsekvenser av høyere temperaturer. Naturen spiller også en viktig rolle i å binde karbon og blir viktig når Stavanger skal være en del av EUs klimanøytrale byer. Derfor må vi sette inn tiltak for å bidra til planting av skog og naturrestaurering i kommunen. I løpet av perioden har mindretallspartiene satt av 12 millioner kroner til dette.

Vi har en god skole i Stavanger, og vi har dyktige lærere og andre skoleansatte. De ansatte på skolene våre er tettest på våre barn og vet hvor skoen trykker. Venstre og mindretallspartiene har tillit til deres faglige ekspertise og vet at de ulike skolene står ovenfor ulike utfordringer. Derfor øker vi skolerammen med 30 millioner hvert i år i perioden, en økning på totalt 120 millioner de neste fire årene. Midlene vil bli fordelt til skolene slik at de kan benytte de der de ser behov. Dette kan være ansettelse av flere miljøarbeidere, lærere eller mer midler for å kunne reise på leirskole uten at dette påvirker skolens økonomi negativt.

I tillegg legges det inn ytterligere midler innen skole til SFO, skolepsykologer, kjøkkenhager, skoleberedskap og uteområdene. Det totale beløpet mindretallet bruker på skole er da 62,4 millioner kroner. Dette gjør vi fordi barna er framtiden vår, og derfor er det en skole av høy kvalitet en av våre fremste prioriteringer.

Kommunedirektøren har lagt fram et løft for laget rundt barnet og da særlig med fokus på PPT. Etter nedleggelsen av barnehagens ressurssenter har spesialpedagogene blitt ansatt direkte ute i barnehagene. For å ytterlig styrke laget rundt de aller yngste barna prioriterer vi midler til å ansette flere spesialpedagoger. Den tidlige innsatsen starter allerede i barnehagen og samtidig vil vi også utvide ordningen med økt bemanning i barnehager som ligger i områder med levekårsutfordringer og gi barnehagene fleksibilitet til å ansette kjøkkenassistenter slik at pedagogene får mer tid til pedagogisk arbeid. Totalt styrker vi rammen med 30 millioner kroner.

Vi har et økende antall eldre. Derfor er det viktig at vi prioriterer eldreomsorgen. Vi setter av totalt 130 millioner kroner til å øke grunnbemanningen på sykehjemmene. Da kan sykehjemmene selv velge hva som er de beste tiltakene hos dem, enten det er husassistenter eller flere sykepleiere. Samtidig setter vi av midler til å utrede demenslandsby i Stavanger, gjerne i samarbeid med våre nabokommuner som alle har samme utfordring. Vi setter også av midler til å styrke fysio- og ergoterapitjenesten som gjør mye viktig forebyggende arbeid for våre eldre.

Mindretallspartiene har ikke glemt at for mange er det svært utfordrende tider. Derfor setter vi av 50 millioner kroner i 2023 til de som sliter med privatøkonomien. Det kan være å få betalt en strømregning eller andre ekstraordinære utgifter til livsopphold. Ordningen gjelder for par som tjener under 1 million kroner og enslige som tjener under 500.000 kroner. Det gis støtte på 5000 kroner per husholdning. Mindretallet har tiltro til at hver enkelt kjenner sin økonomi best. Derfor er dette en tillitsbasert ordning, hvor mottaker fritt disponerer støtten. Med en slik innretning vil ordningen treffe bredt – fra minstepensjonist og småbarnsfamilier til aleneforsørgere og aleneboende.

Budsjettet vi nå leverer viser en retning for politikken vår i kommende periode. Neste år er det lokalvalg. Venstre er klar for å ta kommunen framover ved å sikre større utslippskutt, sikre en god oppvekst for alle kommunens barn og ikke minst strekke ut en hjelpende hånd til de som trenger det mest.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen