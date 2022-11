Det e` svart november

Dei syng så ei av dei norske favorittgruppene mine, Vamp. I år er november svartare enn nokon gong. Denne framtids-optimisten, med ei urokkeleg tru på at menneskja til sjuande sist skal klare å ordne opp, har fått seg kraftige skot for baugen.

«Kvinner må aldri få styre verda,» skreiv ein mann som meiner deira heilage kall er å stå på kjøkenet og føde barn, på Twitter her om dagen. Napoleon, Mussolini, Franco, Hitler, Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Castro, Pinochet og ei lang rekke andre mannenamn rann meg i hu. Korleis hadde verda sett ut om alle desse hadde blitt erstatta med kvinner?

Frå aust høyrer vi ekko av våpengny. Der har enda ein mann med altfor stort ego og tilgang til atomknappen, sjølvaste Putin, gått til ein barbarisk og brutal krig mot eit naboland. Byar blir rivne i fillebitar, folk forsvinn ned i massegraver og millionar av menneskje er jaga på flukt.

Overalt merkar vi resultat av klimaendringar på kroppen. «Dei siste åtte åra er dei varmaste i historien,» melder forskarar. «Pyttsann. Naturlege svingingar, og forskarar kan ein ikkje tru på uansett,» seier klimaskeptikarane. Vi andre kjenner på ei gnagande uro. I generasjonar har vi misbrukt, valdteke og på brutalt vis utnytta Moder Jord. No har naturen fått nok og slår tilbake med kraftige knyttneveslag i form av ekstremvarme, fortærande brannar, månadsvis med tørke, brear som smeltar, orkanar med flodbølgjer som jamnar byar med jorda, flaumar som set enorme landområde under vatn.

Resultatet er øydelagde avlingar, enda større matmangel og galopperande prisar. I tillegg mindre kraftproduksjon og enda fleire galopperande prisar. Som vanleg er det dei som har minst som blir hardast ramma. Held denne utviklinga fram, vil enorme område bli ubebuelege. I så fall vil dei flykningestraumane vi har sett til no, fortone seg som 17. mai-tog i samanlikning med dei som vil kome.

«Det får vere måte på svartsyn og haustdepresjon,» tenkjer du kanskje. Det kunne ha blitt enda meir depressivt og svart, skal eg seie deg.

I USA har dei hatt mellomval til Senatet og Kongressen. Om resultatet hadde blitt, slik meiningsmålingane forutsa; eit brakval for Republikanarane med overveldande fleirtal i begge kammer, hadde vi sett O Store Oransje Sol, dette årtusenet sin dårlegaste tapar, stige opp av hav og seiersikkert proklamere at han vil bli USAs neste president.

Mannen som to gongar har blitt stilt for riksrett, som har fleire rettssaker gåande mot seg, som frå talarstolen har hetsa folk med handikapp, som har omgjeve seg med ei rekke personar som har hamna i fengsel, som er elska av høgreekstremistar og fascistar, som deler hakkande galne QAnon-konspirasjonsteoriar, som har stole sikkerheitsgraderte dokument med seg frå Det Kvite Hus og som, verst av alt, var viljug til å skrote demokratiet då han oppeldna følgjarane sine til å storme Kongressen og forsøke å gjere statskupp.

Om dette hadde skjedd, hadde november blitt så kolsvart at eg mulegens ville ha sagt som Osvald i Ibsens «Gjengangere: «Gje meg sola, mor».

Republikanarane gjorde ikkje eit brakval. Det mest oppløftande for ein som ikkje liker farlege menn med oppblåste ego, er at fleire av Trump sine nikkedukker tapte. Dermed er det ikkje fritt fram for konspifolk, ekstremistar, antifeministar, homofobar og rasistar i dei to kammera. Det kan tyde på at oransjemannen har byrja å tape glansen, at ekspresidenten ikkje har så sterk påverknadskraft som ein har hatt inntrykk av.

[ Knyttneve smalt i bordet etter ordbruk i politikermøte ]

Å sitte på sidelinja og fylgje med på utviklinga på andre sida av dammen har fortona seg som å vere ved sjukesenga til ein kjær ven og sjå hen bli fortært av kreft. Med sorg og fatalisme i kjølvatnet. Som å sjå eit lokomotiv, drive fram av mørke krefter og umuleg å stoppe, kome rullande. Eit lokomotiv med dårlege nyheiter for kvinner sin rett til å bestemme over eigen kropp, for homofile sin rett til å gifte seg, for innvandrarar og minoritetar sine rettar generelt.

Eit lokomotiv også fylt av absurde konspirasjonsteoriar. Teoriar ein skulle tru absolutt ingen vil ta for god fisk. Men den gang ei. Fleire og fleire lar seg kritikklaust blende og forføre. Ikkje bare i Trump-kulten. Til og med her på berget sluker mange det som blir servert.

For nokre dagae sidan skreiv ein kar følgjande på Face Book: «Les deg opp på hvem de var som stormet kongressen. Hvordan kom de seg inn? Tipper vi på nyåret får de virkelige svarene når Nancy (Pelosi) har fått sparken».

I fjor kunne ei norsk dame meddele i ein kommentar at Joe Biden aldri har vore i Det Kvite Hus. Det heile var iscenesett i eit TV-studio i Palm Springs. For nokre dagar sidan stod følgjande å lese i eit kommentarfelt på FB: (Direkte sitat) «Vet dere ikkje at det kvite Hus med adr. W. DC er lukket og låst med am militærflagget vaiende der siden sånn ca feb 2020?»

Det er svart november. Men ikkje så svart som då eg byrja å skrive denne teksten. Det viser seg at svært mange unge amerikanarar har stemt med Demokratane i mellomvalet. Så mange at ei ihuga Trump-kultist på Twitter forlangar at stemmerettsalderen i USA må hevast.

Strimer av håp der altså. Og om ikkje så altfor lenge tenner moder alle lys. I alle fall så mange som ho har råd til å tenne.

[ Derfor klipper de deg gratis: – Vi stiller ikke spørsmål ]

[ Føler seg overkjørt av Lnett: – Tomten min er ødelagt ]