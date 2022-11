Brannstasjontomta, på Lagårdsveien

Brannstasjonen ble oppført i 1956. Bygningen er tegnet av Byarkitekten. Eyvind Retzius var da ansatt der og har signert flere av tegningene. Bygningen er i kommunens kulturminneplan registrert som et teknisk og industrielt kulturminne, med åpenbare arkitektoniske kvaliteter. Bygget er satt sammen av klare horisontale og vertikale volumer med referanse til ulike funksjoner (vognhall og slangetårn). Til komposisjonen hører også et hovedvolum som rommer administrasjon og mannskapsrom. I tillegg til en elegant hovedfasade preges bygget av gode detaljer både ute og inne.

Lagårdsveien er et av våre aller eldste gateløp. Meget få elementer forteller i dag noe om dette. Vi mener derfor at det er feil å rive Brannstasjonen.

Riving vil forvandle et arkitektonisk interessant bygg til problematisk søppel. Vi må også se dette i relasjon til kommunens klimaplan med mål om utslippskutt på 80 % innen 2030. Per dato er svært lite oppnådd, faktisk er situasjonen så kritisk at det gjenstår å kutte hele 70 % i løpet av de neste 7 årene.

Pågående Klimatoppmøte i Egypt presiserer at om vi ikke omgående tar klimatrusselen på alvor er løpet kjørt – det vil si at enorme naturkatastrofer vil ramme kloden vår. I lys av dette må Sentrumsplanens åpning for omfattende riving av bygninger vurderes kritisk. Da planen ble laget var klimaspørsmålet langt fra så akutt som det er i dag. Et overordnet mål for Stavanger sentrum var for vel 10 år siden i første rekke vekst. At en bygning ifølge planen kan tillates revet bør vi i dag ikke oppfatte som en form for «ordre», men som en mulighet dersom en samlet, oppdatert vurdering tilsier at det er nødvendig, enn si riktig.

Vi ser ofte til hva «storebror» Bergen foretar seg. De tar vare på sin gamle brannstasjon og innretter der et brannmuseum. Som kjent er Stavanger Europas største trehusby og vi har en dramatisk brannhistorie, derfor er det ingen dårlig idé om deler av vår egen stasjon benyttes til et slikt formål. Vi har også notert oss et forslag om at deler av stasjonen kunne tilrettelegges for kunstatelier, heller ingen dårlig idé. Tou Scene er et meget vellykket eksempel på et slikt initiativ. Det som ikke er akseptabelt er om det fra starten tas som gitt at bygget skal rives, uten annen argumentasjon enn at det åpnes for i Sentrumsplanen.

Tomten har en stor uutnyttet reserve. Mindre enn halvparten er bebygget. Resten er parkeringsplass. Kommunen presenterte for kort tid siden en mulighetsstudie for Nedre Lagård (Paradis) med meget lav parkeringsdekning, grunnet sentral beliggenhet og nær tilknytning til hovedkollektivakser. Dette gjelder i enda større grad Brannstasjonstomten. Potensialet er derfor stort, selv om Brannstasjonen får stå.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen