Historien er ikke over

Hvor begynner historien om Novemberpogromen, bedre kjent som Krystallnatten? Med antijudaistisk forkynnelse fra kirkefedre og prester? Med middelalderens myter og fordommer knyttet til all jødisk tro, tradisjon og kultur? Eller med et riksdagsvalg i 1933?

Sannsynligvis begynner historien i alle disse punktene. Og i enda flere. For den hemningsløse volden og brutaliteten som fikk fritt spillerom natten til 10. november 1938, kom ikke som lyn fra klar himmel. Det var allerede lange tradisjoner for voldelig antisemittisme i Europa.

Allikevel var Novemberpogromen et vendepunkt. Da dagbøkene til Joseph Goebbels, Hitlers propagandaminister, ble publisert i 1992, ga de innsikt i hvordan Hitler og hans innerste krets iscenesatte terrorangrepene på den jødiske befolkningen denne natten.

At det skulle skje en statspogrom (russisk for ødeleggelse) mot jødene, hadde ligget lenge i luften. Og enhver betenkelighet, om slike i det hele tatt hadde vært til stede, mot åpenlys trakassering og terrorisering av de tyske jødene, var for lengst forsvunnet. Nazi-Tyskland var klar for å eskalere sin kamp mot den jødiske befolkningen. Og med Novemberpogromen kom overgangen fra statlig diskriminering, legitimert i lovverket, til organisert forfølgelse, ødeleggelse og drap, legitimert i total dehumanisering av folkegruppen.

Om morgenen 10. november skrev Goebbels i dagboken: “skal jeg la volden fortsette, eller stoppe den?” Så besluttet han, i samråd med Hitler, å trekke politi og partifolk i uniform tilbake, slik at jødene skulle “få føle på folkets raseri”. Terroren skulle med andre ord oppfattes som en sivil reaksjon, styrt av det tyske folket selv. Men i virkeligheten var det naziregimets egne organisasjoner som regisserte og organiserte opptøyene.

Ødeleggelsene etter Novemberpogromen var enorme. Den menneskelige smerten og sorgen ubeskrivelig. Nærmere 30.000 jødiske menn ble sendt til konsentrasjonsleirer, nærmere hundre mennesker ble drept, og overalt ble kvinner, menn og barn slept ut i gatene, mishandlet og ydmyket. Med dynamitt og brannbomber gikk mobben løs på jødiske eiendommer. 7000 forretninger ble knust, 1400 synagoger brent ned, og det samme ble jødiske barnehjem, eldrehjem og gravlunder. Alt mens det tyske politiet og brannvesenet sto og så på.

Hvor slutter historien om Novemberpogromen? Det nedslående svaret ser ut til å være at den stadig tar nye vendinger. Og etter år 2000 har voldelige angrep på jøder i Europa og USA økt dramatisk.

Jews will not replace us! Vi hørte disse ropene i Charlottesville i 2017. Ropt taktfast av hvite nynazister som står i den samme ideologiske sumpen som Goebbels, og har det samme målet som han hadde: å sjikanere, forfølge og angripe den jødiske befolkningen for å redde den “hvite rase”. Men som i Tyskland under naziregimet; antisemittismen er spredt over store deler av det politiske spekteret, både i USA og Europa. Og den finner rik grobunn i konspirasjonsteorier og myter.

For få uker siden marsjerte nynazister i Oslo. SIAN brenner koraner i en patetisk, men farlig kamp for retten til å sjikanere andre. Vi frykter konsekvensene av mellomvalget i USA, for ikke å snakke om det neste presidentvalget. Det er krig i Europa på grunn av vrangforestillinger og løgner knyttet til historieforståelse. Og stadig flere land manøvrerer seg selv ut av prinsippet om at alle mennesker skal ha de samme demokratiske rettighetene.

I denne situasjonen kan det være lett å glemme hvor viktig det er å markere Novemberpogromen. Men det er nettopp nå den må minnes og markeres. For i tillegg til at vi skal huske grusomhetene fra denne natten i november 1938, må vi være bevisst på hvor langt noen er villige til å gå for å terrorisere andre. Novemberpogromen demonstrerte hvor mye vold noen er villige til å bruke mot mennesker men en annen etnisk tilhørighet. Og disse er det vår plikt å kjempe mot og stoppe! For historien er enda ikke over.