Gjelder ikke barnekonvensjonen for Aps politikk?

Det er trist at hensynet til barnas beste nok en gang blir neglisjert, det har vi dessverre erfart ofte med sittende regjering. Denne gang er det ordfører Kari Nessa Nordtun som ønsker å redusere tilskuddet til streikerammede private barnehager.

Vi støtter Nessa Nordtuns mål om å hindre at store konsern med «velfylte lommebøker» får skattepenger som var ment til å sikre barn et godt pedagogisk tilbud i barnehagen, men det blir helt feil å la dette ramme alle private barnehager. Det er viktig at ideelle private barnehager og kjeder som driver kvalitetsmessig og bruker pengene til barns beste skal skånes.

Vi er glade for at både Høyre, Venstre er like tydelige som KrF i denne saken. En kan nemlig bli bekymret for at posisjonen vil alle private barnehager til livs. Men hva lovet dere velgerne i partiprogrammet?

I Stavanger Arbeiderparti sitt program står det naturligvis ikke mye om private barnehager, men det står at «nye barnehager skal være offentlige eller ideelle private». Skal dette være troverdig, må vi kunne tro at Stavanger Arbeiderparti ikke vil ramme de eksisterende private ideelle barnehagene med dette kuttet som foreslås?

Det samme er Stavanger SV tydelige på; «vi vil ha barnehager som er kommunale eller private ideelle…». Og Senterpartiets program er kanskje det tydeligste; «at private og kommunale barnehager blir likebehandlet, og at de har forutsigbare rammevilkår.» Tydeligst, men allikevel helt tause i denne saken.

I kommunale barnehager er det like dyktige og motiverte pedagoger som i private barnehager, men de blir kneblet av for lite ressurser og handlingsrom. Det hjelper lite med flotte kompetanseplaner og føringer for plantid, dersom dette ikke lar seg gjennomføre i praksis på en god nok måte. De ideelle barnehagene scorer høyt på antall søkere og foreldreundersøkelser.

Kanskje kan noe av grunnen til dette være at private barnehager til nå har hatt mer handlingsrom til å tilpasse tilbudet etter barnas behov enn hva de kommunale barnehagene har? Det kan for eksempel være å ha litt mindre barnegrupper eller flere voksne i begynnelsen av barnehageåret slik at barna blir tryggere, lærer mer og trives bedre. Tidlig innsats i praksis.

Vi skulle ønske fagforbundene heller brukte sin energi på dette feltet nå i budsjett-tider, enn på en streik som bare gir foreldre, barn og ansatte mer bekymringer. Dokumentasjon av pensjonsvilkårene i PBL og leserinnlegget fra Per Einar Sæbbe viser hvilken tåkelegging av fakta som skjer. Kanskje har fagforbundene en politisk agenda – er det de som vil ha de private barnehagene bort?

Stavanger KrF arbeider for å sikre like vilkår mellom offentlige, ideelle og private barnehager, og vår erfaring er at samarbeidet med kommunen/administrasjonen og de private fungerer godt. Barna fortjener ikke å bli kasteballer i en politisk dragkamp. Alle barnehagene i vår kommune trenger forutsigbarhet. Det er til det beste for barna, for familien og for de ansatte. Gode oppvekstvilkår for barn og unge er den viktigste investeringen vi kan gjøre, for barndommen til barna – den er nå!

Vi oppfordrer posisjonen, med ordføreren i spissen, til å la de ansatte i barnehagene få ro og forutsigbarhet til å utføre verdens viktigste jobb, både i kommunal og privat sektor.