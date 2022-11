Bedre strategi og høringsprosesser for bedre arkitektur i Stavanger

Vi trenger en arkitekturstrategi som i tillegg til å skape bomiljø, byrom, uterom, også kan skape identitet og tilhørighet ved å være i tråd med byens historie og kulturarv.

Stavanger kommune har i sin plan for strategi for arkitektur og byforming lagt til grunn at Arkitekturpolitikken skal bidra til å nå mål om en attraktiv, funksjonell og mangfoldig by. Jeg mener at arkitekturpolitikken heller skal bidra til å nå mål om en attraktiv, funksjonell og historisk by.

Derfor har vi, Storhaug Høyre, foreslått og fått vedtatt at fasadene på bygg som skal erstatte eksisterende ved Nytorget, på best mulig måte skal hensynta Riksantikvarens anbefalinger for historiske by og Stavangers eget mål om å ta vare på vårt historiske sentrum og trehusbyen. Vi ble skuffet da ingen andre parti på Storhaug ville støtte vårt forslag om å bevare trehusene ved Konsteinsgata, der vi tidligere har jobbet for å gjøre noe med trehusene.

Stavanger er en kommune i vekst og stadig utvikling. Bare på Storhaug har flere utbyggingsprosjekter blitt regulert og vedtatt de siste årene. Dette skaper et stort engasjement blant innbyggerne på Storhaug. Svankevigå og Nytorget er noen eksempler, nå kommer Mølleneset. Se for deg at Mølleneset utvikles som et svar på Nyhavn i København, samtidig som vi tar vare på siloene og historien i området. Dessverre har kommunen gitt tilbakemelding om at det er for sent å komme med slik type innspill i prosessen.

Kommunen skriver i sin egen plan for strategi at faktorer som ligger i planlegging og utvikling av utbygginger er av betydning for god arkitektur og byforming, men problemet er at kommunen selv svarer vag og upresis når de blir spurt om når i prosessen man skal komme med konkret innspill. Dette gjelder dersom man eksempelvis ønsker at det legges føringer for at minst et av utbyggingsalternativene i planprogrammene, som blir presentert for politikere, er i tråd med eksisterende trehusbebyggelse – byens arkitektoniske kulturarv. Manglende informasjon om høringsmuligheter kan forhindre involvering.

Flertallspartiene lovet mer innbyggerinvolvering og medvirkning i “Stavanger-plattformen”: “Vi skal ha et sterkt lokaldemokrati, med økt innbyggerinvolvering og åpenhet” og “mer inkluderende høringsprosesser”. Det har de ikke lyktes med. Jeg ønsker derfor å ta grep og se nærmere på prosessene.

Prosessene må sikre at man får en reell innflytelse på hvordan det bygges framover. Målet er at vi i større grad klarer å skape byutvikling ved å bygge nye områder i tråd med eksisterende trehus og klassiske stil, eller i tråd med byens og landets historie og identitet. Derfor ønsker jeg at kommunen skal være mer tydelig i sin kommunikasjon med innbyggerne, og tydeliggjøre type innspill og forslag som gjelder under ulike deler av høringsprosesser slik at riktig innspill kommer på riktig tidspunkt i prosessen.

Jeg ønsker at utbyggerne framover skal være nødt til å presentere et alternativ som er i tråd med byens historie og identitet. Arkitektur er mer enn funksjon. Vi trenger en arkitekturstrategi som kan skape identitet og tilhørighet ved å være i tråd med vår historie og kulturarv, ikke bare skape uterom og byrom. Og, vi trenger en strategi med inkluderende høringsprosesser for at vi kan sammen, få det til.