Når politikk utgjør en forskjell i hverdagen din

Aldri før har flere førsteklassinger i Stavanger deltatt på SFO, og det er vi glade for. For vi vet alle hvor viktig det er for unge å få være en del av et sosialt fellesskap. Endelig kan alle som har behov få trygghetsalarm helt gratis. Det skal være trygt å bo hjemme, uavhengig av økonomi.

Dette er bare to av flere tiltak som er iverksatt av Stavanger Arbeiderparti sammen med flertallspartiene i inneværende periode. Disse tiltakene viser også at vi er både opptatt av både de unge og eldre. Stavanger skal være en god by å vokse opp, og en god by å bli gammel i.

Selvsagt vil satsning på barn og unge være et prioritert område, for det er vår plikt som samfunn og legge til rette for at våre unge innbyggere får en best mulig oppvekst slik at de får et godt liv og får muligheten til å delta i arbeidslivet.

Nå står vi på trappene til å vedta et nytt budsjett. Dette er et budsjett som kanskje aldri har forpliktet kommunen mer overfor våre gode innbyggere. De siste årene har vært krevende for hele befolkningen og kanskje spesielt for enkelte grupper. Vi har vært igjennom en pandemibølge som fikk store konsekvenser for hele samfunnet. Vi har økte matvarepriser, økte strømpriser og ikke minst en renteheving vi ikke har opplevd på mange år. Vi vet at vi at det er mange som sliter med store hverdagsutfordringer på mange ulike måter, og det er vår jobb som politikere å gjøre gode prioriteringer og gode vedtak som kommer fellesskapet til gode. Innbyggerne i Stavanger skal ha en god hverdag, og det er vår plikt å legge til rette for dette.

For Arbeiderpartiet vil alltid fellesskapet stå sterkt. Vi er opptatt av universelle ordninger, og vi ønsker at innbyggerne skal slippe å måtte gå gjennom en jungel av byråkrati for å få tilgang på hjelp eller gode tiltak. Det vil alltid være mange ulike grupper som vil bli berørt av hvordan vi prioriterer i budsjettet. Hvordan skal vi prioritere klokt og sikre fellesskapet. For det første drives ikke Arbeiderpartiet av å vedta populistiske løsninger. Vi ønsker at våre vedtak skal være forankret i kunnskap, erfaringer og behov. På den måten vil vi kunne sikre et mer rettferdig og bærekraftig samfunn.

Arbeiderpartiet har fått mye kritikk for slagordet «Nå er det vanlige folks tur» Hvem er disse vanlige folkene? Disse vanlige folkene er du og jeg og resten av Stavangers innbyggere. Det er rusmisbrukeren, det er læreren, det legen, det er vaktmesteren. Alle disse og mange flere er de vi i Arbeiderpartiet ønsker å treffe med vår politikk. Vi vet aldri hvor livet tar oss, men det som da er viktig er at det er et sterkt offentlig tilbud til alle som bor her.

Vi skal være en stemme først og fremst de som ellers ikke har kanaler og forbindelser nok for å kjempe sin sak, ikke for sterke pressgrupper.

Vi er stolte av det vi har levert og vi ser frem til fortsettelsen til å gjøre Stavanger til en enda bedre by. Vi glade for at det budsjettet kommunedirektøren har lagt fram for de neste fire årene bærer preg av våre prioriteringer. Vi har likevel ikke tenkt å gi oss med dette. Stavanger skal bli best på å bygge fellesskap. Det gjør vi best når vi sikrer at alle blir hørt – og ikke minst vektlagt i økonomiske prioriteringer





