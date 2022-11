Tenke det, ville det, men gjøre det …

«Stavanger er i god gang med arbeidet for å bli klimanøytral innen 2030, Men skal vi nå målene må vi jobbe smartere.» Dette skriver Benedicte Solaas, Stavanger Arbeiderparti, under overskriften «Veien mot klimanøytralitet i Stavanger» (Rogalands Avis 24. oktober).

Dette får meg til å stusse. Kommunens Klimaplan har riktignok som mål å redusere utslippene med 80% innen 2030, men ferske tall viser at vi siden 2015, det er 7 år siden, har oppnådd en reduksjon på bare 10%, selv om vi i to av disse årene har drevet med redusert aktivitet, grunnet Corona. Kan vi nå etter at livet igjen går som før, redusere utslippene med hele 70% i løpet av de neste 7 årene? Det er selvsagt aldeles umulig, selv om vi skulle oppleve en smartere drift av byen. Solaas sin forestilling om at vi er på god vei til klimanøytralitet innen 2030, står ikke til troende.

Ferske rapporter fra FN viser at vi er sterkt forsinket med hensyn til å nå Parisavtalens mål, ja faktisk er 1.5 graders målet ikke lenger innen rekkevidde. Situasjonen er superalvorlig!Men Solaas er likevel optimist, Hun skriver: «Sammen skal vi bestemme hvordan vi skal nå målet på en smart, kostnadseffektiv og bærekraftig måte. Erfaringer, kompetanse teknologien og evnen til å tenke løsninger gir oss et fortrinn».Hun ser sågar for seg at vi kan være en spydspiss for grønn omstilling ikke bare i Norge, men i Europa. Noe mer svulstig leser en sjeldent.

La oss ta en titt på saker Arbeiderpartiet fronter lokalt, for eksempel Nytorget. Partiet vil her rive det gamle Politikammeret og i samme slengen anlegge 300 parkeringsplasser, nedsprenget i fjellet. Byutviklingens lange linjer (BULL avd. Stavanger) har i flere år stilt spørsmål ved dette. Vår innvending er i første rekke prosjektets store klimabelastning. Vi vet at byggevirksomhet i vår del av verden står for 40% av dagens utslipp. Dernest følger bilbruk.

Det anerkjente konsulentmiljøet Sweco skriver i en tilstandsrapport tilknyttet Nytorget: «Den største reduksjonen i klimagassutslipp kommer om utbygger i stedet for å rive velger å rehabilitere eksisterende bygg». Dette gjør ikke inntrykk på Arbeiderpartiet. Heller ikke når

Energi og miljørådgiver i Asplan Viak, Una Myklebust Halvorsen, skriver i Aftenbladet (18.mars i år): «Det gamle Politikammeret har materialer som klimamessig er ferdig nedbetalt, materialene som i stor grad blir søppel idet bygget rives». Hun kommer også inn på at byggevarer kan bli mangelvare om vi fortsetter den ressursbruken vi praktiserer i dag. Flere FN rapporter peker på det samme. Vi kan ikke rive i stor stil for å bygge mere klimarasjonelle bygg. Vinningen går da lett opp i spinningen. Når jeg leser Benedicte Solaas sin beskrivelse av «Veien mot klimanøytralitet i Stavanger», føler jeg en slags oppgitthet fordi jeg ikke ser tillitsvekkende spor av dette i praksis.

Parkeringshus under ny bygningsmasse vil i seg selv være negativt i et bærekraftsperspektiv og bør vurderes deretter.