I 1974 gav forfattaren Edvard Hoem ut suksessromanen «Kjærleikens ferjereiser». Svigerdotter mi jobbar for tida med ein oppfylgjar. Arbeidstittel: «Frustrasjonens ferjereiser».

Det har seg slik at ho har fått ny jobb. I den samanhengen skulle ho til Haugesund på seminar. Ho og sonen min har investert i ein Tesla. Høgteknologi frå høgerepopulisten Elon Musk, må vite. Av den typen som skal gjere livet lett og sømlaust. Av den typen som har gjort hobbymekkararar overflødige og gjeve dei det same tome blikket som eg alltid har hatt når eg har opna eit bilpanser. Eg fordi eg aldri har visst kva eg skal gjere med det som skjuler seg der. Hobbymekkarar fordi det ikkje lenger er noko der å mekke på. Tesla, altså. Fint skal det vere om halve rumpa heng ute.

Seminaret var sikkert gjevande det. Det slutta så tidleg at ho til og med ville vere tilbake i Stavanger til vanleg tid. Glad og fornøgd køyrde ho teknologividunderet sitt ombord på ferja i Arsvågen og sat i bilen under overfarten. Dei fleste av oss er vel ekstra på vakt når vi skal av ei ferja. Vi vil for all del ikkje forsinke ilandkøyringa.

Det var berre det at då ho skulle til å høyra på land i Mortavika, så rikka ikkje Musk-produktet seg ein centimeter. Andre tuta og sende henne irriterte blikk då dei måtte svinge rundt henne. Ho ropte til ein av mannskapet om han kunne dytte ho på land. Slikt hadde dei ikkje tid til. Dei får visst bot om ferja er forsinka.

Det hadde seg slik at begge bilnøklane hadde drukna. Den eine i vaskemaskina. Den andre då sonen min var trenar for fotballlaget til dotter si i pøsande regn. Men Musken har ordna det så viseleg at bilen kan startast med ein App om nøklane går ein imot. Bare ikkje denne bilen denne ettermiddagen. Så ho og teslaen måtte bli med tilbake til Arsvågen. Bak fram.

Under overfarten fekk ho ringt Viking Redningstjeneste. Der støtte ho på same mannen som nokre dagar tidlegare, på grunn av drukna nøklar, måtte hjelpe ho ut av eit parkeringshus. Han lova å komme så snart han kunne. Men ting tar tid. Dei gjer ofte det. Ferja snudde i Arsvågen med svigerdotter, Tesla og nye passasjerar. No hadde ho ein ubendig trong til å gå på toalettet, men våga seg ikkje ut av bilen. Ho byrja dessutan å miste oversikta over om ferja var nord- eller sydadgåande. Heilt til ho skjønte at når ho såg andre sjåførar rett i kvitauget, så bar det nordover.’

Endeleg melde Viking-mannen at han var framme i Mortavika. Men han fekk ikkje lov å berre komme om bord og løyse problemet. Så han og redningsbilen måtte bli med til Arsvågen. Der fekk han ordna opp og slept bilen opp på lasteplanet til redningsbilen før det enda ein gong bar sørover.

Svigerdottera mi lurte på om ho «pliiis» kunne få sitte i førarsetet saman med han under siste reis mot Mortavika. Den gang ei. Ho måtte pent sitte i sin eigen bil. Så der sat ho på si høgteknologiske Tesla-trone høgt heva over allmuen ombord på ein redningsbil ombord på ei ferje.

Ho hadde kjørt ombord på ferja i Arsvågen klokka halv tre om ettermiddagen. Då ho endeleg kom seg på land i Mortavika, var klokka seks. Det blei sju turar til saman. Eg håper ho slapp å betale for seks av dei.

Du lurer kanskje på kvifor bilen ikkje starta? Det har seg slik at appen ikkje virkar om det ikkje er direktelinje til høgare makter, eller satellittar som det visst også heiter. På tilbakevgen stod Musk-vidunderet under overbygget til ferja, og der var det tydelegvis ingen satelittar.

Sjølvsagt har eg medkjensle med svigerdotter mi som måtte oppleve desse «frustrasjonens ferjereiser», men eg må vedgå at eg ikkje klarte å slutte å le då eg høyrde historien. Eg fniser faktisk framleis litt når eg tenkjer på det.

Ja, vi kan le. Men det er ein undertone av alvor her. Vi lever i ei høgteknisk, digitalisert tid. Stadig nye oppfinningar, duppedingsar og teknologiske underverk skal gjere kvardagen vår meir friksjonsfri, meir straumlinjeforma, ja, ganske enkelt forsyne oss med «tilværelsens (u)utholdelige letthet».

Det vi fort overser, er kor uendeleg sårbare vi har blitt. Å måtte vere bilfast på ei ferje i nokre timar, er sjølvsagt inga katastrofe. Det kan det til og med bli ei morosam historie utav.

Det som derimot bør få oss til å vere på alerten, er at eit heilt samfunn kan gå i stå om «appen plutseleg ikkje skulle virke». Samfunnet har allereie kjent på kroppen kor ille det kan gå når hackarar går til åtak. Det er då, og når vi høyrer ekko av våpengny, vi skjønnar at same kor god beredskap vi har, så vil det vere smutthol vi ikkje får stengt igjen.

Då er det langt i frå berre snakk om Arsvågen-Mortavika og tilbake igjen. Og igjen.