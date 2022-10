Veien mot klimanøytralitet i Stavanger

Stavanger er godt i gang med arbeidet for å bli klimanøytral innen 2030. Men skal vi nå målene må vi jobbe smartere sammen.

I april ble det klart at Stavanger er plukket ut som en av 112 byer i hele Europa som får delta i EU-prosjektet Mission Cities, hvor målet er å bli klimanøytral i 2030. EUs krav er at byene som deltar må ha som mål å kutte minimum 80 % av egne utslipp. Dette er samme mål som kommunestyret allerede har vedtatt innen 2030. Samtidig har Norge mål å være klimanøytralt innen 2030.

Målet om å bli klimanøytral skal vi oppnå gjennom lokale og regionale klimatiltak.

Vi skal fortsette å redusere utslippene i transportsektoren ved å stadig legge enda bedre til rette for lav- og nullutslippskjøretøy og -infrastruktur.

Vi skal fortsette å redusere utslipp fra bygge- og anleggsplasser ved at kommunen stiller krav og bruker sin innkjøpsmakt slik at det brukes fossilfrie maskiner og utstyr når byggeprosjekter settes i gang.

Vi skal fortsette å jobbe for at ferjer og hurtigbåter som brukes i Stavanger skal gå over til å drives på elektrisitet og biodrivstoff, samtidig som vi skal jobbe for å legge til rette for landstrøm i havnene våre.

Men ved å delta i Mission Cities vil vi kunne samarbeide internasjonalt med de andre klimanøytrale byene og få nye og gode ideer, prosjekter og tiltak som kan hjelpe oss til å komme i mål. For dette kommer til å bli krevende. Men, er det noen som skal få det til, så er det oss i Stavanger.

Omstillings- og endringsarbeid er aldri enkelt, men det er også en mulighet.

At Stavanger ble en av de 112 klimanøytrale byene er ikke tilfeldig, men en stor anerkjennelse av jobben som er gjort i Stavanger og i regionen. Når vi er en del av prosjektet får vi tilgang til kompetanse og ressurser i EU, og ikke minst får vi lære av andre byer som også har ambisiøse klima- og miljømål.

Omstillings- og endringsarbeid er aldri enkelt, men det er også en mulighet. For å nå målene må vi jobbe sammen, på tvers av organisasjoner, næringsliv, innbyggere og ikke minst på tvers av politisk ståsted.

Det er vi, sammen, som skal bestemme hvordan Stavanger skal nå målet på en smart, kostnadseffektiv og bærekraftig måte. Erfaringen, kompetansen, teknologien og evnen til å tenke løsninger i Stavanger, gir oss store fortrinn. Vi har gode forutsetninger til å kunne være en spydspiss innen den grønne omstillingen, ikke bare i Norge, men også i Europa.

Et slikt løft medfører også store forpliktelser til oss som politikere. Det er derfor gledelig at Arbeiderpartiet, sammen med flertallspartiene, allerede har fått på plass en støtteordning for varmepumper til Stavangers innbyggere. Dette er et lite, men viktig steg på veien til å kutte utslippene i byen vår. Nå trenger vi enda flere politiske løft for å nå målene som er satt.

Vi i Arbeiderpartiet har ikke tenkt å ligge på latsiden i klima- og omstillingsarbeidet. Vi vil jobbe fram grønne løsninger, og vi vil være aktive bidragsytere i samarbeid med næringsliv, akademia, innbyggerne og politikk.

Behovet for klimaomstilling har gjort seg enda tydeligere den siste tiden, med krig i Europa og påfølgende energikrise. Her hjemme kjenner vi på tyngden av skyhøye kraftpriser.

Løsningen er ikke å håpe på at alt blir som før. Vi må finne løsninger for framtiden. Og det vil vi gjøre gjennom å føre en rettferdig og solidarisk politikk som viser vei.

Det er et stort behov for nytenking og ambisiøse mål. De 112 klimanøytrale byene skal vise vei mot en mer bærekraftig framtid. Her skal Stavanger ligge i front.