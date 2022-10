Mange bedrifter er på bristepunktet

Jeg har arbeidet i det private næringslivet i fem år, før jeg ble innkalt til å gjennomføre førstegangstjenesten. Jeg har alltid syntes det hørtes litt hult og generelt ut når politikere har uttalt seg om næringspolitikk og hvilke konkrete problemer de kan hjelpe næringslivet med.

Misforstå meg rett, det er aldri mangel på heiarop og uttrykt støtte til bedriftene og de næringsdrivende. Til og med SV greier å finne en og annen gründer de ikke misliker så sterkt. Men de konkrete, hverdagslige problemene næringsdrivende sliter med, er det ikke lett å få øye på i politikernes festtaler.

I forkant av programarbeidet i mitt parti, Frp, har jeg derfor vært i kontakt med både Næringsforeningen, NHO, forretningsnettverk og en rekke enkeltbedrifter, for å finne ut hva de synes om oss politikere og hvordan samarbeidet med fylkeskommunen og kommunen oppfattes. Vi kom selvsagt heller ikke utenom statsbudsjett og nasjonal politikk i denne kartleggingen.

Politikere skjønner ikke næringslivet

Mitt hovedinntrykk er at de fleste politikerne, spesielt de som alltid har vært politikere, skjønner lite av hvordan det private næringslivet fungerer. Når man kan skrive ut nye skatter, øke gebyrer, eller på andre måter bare vedta seg til økte inntekter for å få råd til de utgiftene man ønsker, er det umulig å forstå hverdagen til en bedriftsleder som må regne på alle nye utgiftsøkninger og som må konkurrere med andre bedrifter for å skaffe sine egne inntekter hver eneste dag. Det blir så lett å skyve byrden over på alle de som produserer, for som Rødts Marie Sneve Rasmussen sier; «Det er jo ikke synd på dem»

En kommunepolitiker ligger aldri våken om nettene og bekymrer seg for om de har nok penger i kommunekassen til neste lønnsutbetaling. De har aldri en trussel hengende over hodet om at kommunen går konkurs. Det verste som kan skje en ordfører, er at kommunen settes under administrasjon av statsforvalteren, så de ikke kan vedta sine egne budsjetter. Men lønn og godtgjørelser kommer allikevel inn på konto hver måned.

Næringslivet skjønner ikke politikk

På andre siden er det, helt naturlig, de færreste bedriftsledere som skjønner de finere detaljene i politikken og nøyaktig hvordan samfunnet styres. Der bedriftslederne er utålmodige og handlekraftige, må politikerne ta et helhetsansvar med utredninger, vurderinger og drøftinger i flere omganger før de kan vedta noe.

Problemet oppstår når disse to gruppene snakker forbi hverandre. Når politikerne «heier» på næringslivet uten helt å vite hva næringslivet trenger, blir næringslivet frustrerte og skjønner enda mindre av hva politikerne holder på med.

Hva sier næringslivet?

Den generelle tilbakemeldingen jeg fikk, var at politikerne var flinke til å vedta langsiktige planer, men at planprosessene er for lange og man mister verdifull tid på prosess. NOU 2022: 6 «Nett i tide» viser til at for eksempel en bedrift som vil etablere seg og som trenger å strekke en kraftledning 150 meter for å kunne bygge en fabrikk, kan måtte regne med 8 års behandlingstid. Det er 8 år uten skatteinntekter fra verken bedriften eller potensielle ansatte, for å svare på en søknad om 150 meter ledning.

Fylkeskommunen var en gjenganger i mine samtaler. Få av aktørene skjønte noe av hva fylkeskommunens rolle i næringsutviklingen var, utenom å legge inn innsigelser og protester. Det ble stilt spørsmål om hva de mange titalls ansatte i næringsavdelingen gjorde for å få dagene til å gå, for blant næringslivet ble de ansett som irrelevante. Jeg stilte også spørsmål til alle om hvorvidt de hadde merket noe til nedleggelsen av Greater Stavanger, noe samtlige sa nei til.

Det eneste næringslivet egentlig trenger, er forutsigbarhet. De tåler noe skatter og avgifter, noen reguleringer og en del av byrdene politikerne kaster på dem, så lenge det er likt for alle og forutsigbart over lang tid. Det bør selvsagt være et viktig mål å ikke ha mer enn nødvendig av disse byrdene.

Uholdbart

Et regime som i dag, hvor en bedrift i Rogaland innen kraftkrevende industri, konkurrerer med en på Helgeland på helt forskjellige strømpriser, er ulevelig. Skatter og avgifter som endres midt i et år, slik som skjedde med grunnrenteskatten på kraft, minner om styresett vi neppe ønsker å sammenligne oss med.

En lyttetur, slik jeg har gjort, hjelper meg som politiker å bedre forstå hva som trengs for at vi skal spille næringslivet gode. Jeg kommer til å fortsette å besøke bedrifter og organisasjoner og å ha et spesielt øye til næringslivet. Vi skal være spesielt årvåkne på summen av byrder vi pålegger næringslivet, for alle knekker om det blir for tungt. Uten et fungerende og profitabelt næringsliv, ryker også velferden vi er blitt så avhengige av.

