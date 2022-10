Køvarsel for Hillevåg

Ved Hillevågsvannet spretter boligkompleksene opp, helt i tråd med ønsket om fortetting langs kollektivaksene, og i kort avstand til alt sentrum har å by på. Den sørlige delen av utbyggingsområdet med det omstridte navn «Paradis», er for lengst ferdigregulert. Nå er områdeplanen for strekket nord for Strømsbrua sendt ut på høring. Dette er et spennende byutviklingsprosjekt, spekket med gode kvaliteter. Samtidig har trafikkavviklingen til og fra området vist seg å være en gordisk knute.

Frustrasjonen over atkomstløsningene bobler allerede hos de første innflytterne på Paradis Brygge. Da utbyggingsplanene sør for Strømsbrua ble vedtatt, var det med en uttalt forutsetning om at dagens nedkjøringsrampe fra broen senere skulle erstattes med en ny bro over jernbanen lenger nord. Det pågående planarbeidet har vist at dette vil være utfordrende å realisere, blant annet fordi Rogaland fylkeskommune har varslet sin motstand. Det er derfor ingen overdrivelse å si at gjeldene planer er vedtatt på sviktende premisser.

Det mest gjennomførbare alternativet man står igjen med, er en trafikkarusell under jernbanen, med nedkjøring fra Hillevågsveien ved Køhlerhuset. En løsning som ble vedtatt tilbake i 2016, men som ennå ikke er realisert. Den trafikkmaskinen man ikke ønsket seg på Lagårdsveien, vil altså havne i Hillevåg. Målsetningen er at atkomsten skal gi rask trafikkavvikling mot E39. Problemet er at atkomsten bommer på Hillevågstunnelen, og leder mye av trafikken gjennom Hillevåg sentrum i stedet.

Mens åpningen av Ryfast og Eiganes-tunnelen har gitt betydelig trafikkreduksjon over Strømsbrua og Lagårdsveien, har ikke dette hatt samme effekt gjennom Hillevåg sentrum. Vegvesenet foretar jevnlig målinger av årsdøgntrafikk (ÅDT), altså antallet kjøretøy som passerer i løpet av et døgn, ved visse målepunkt. I 2021 viste disse målingene at ÅDT hadde økt til 12 665 i Haugåsveien og 13 300 sør i Hillevågsveien. Dette innebærer at det allerede en svært høy trafikkbelastning her.

Trafikkanalyser viser at samlet utbygging i Paradisområdet øst for jernbanen alene vil generere over 5300 nye kjøretøy i døgnet, og at det meste av dette vil gå gjennom Hillevåg. I tillegg kommer ny trafikk fra relaterte utbyggingsprosjekter på Lagårdsveien, i Hillevåg sentrum og på Mariero. Summen blir fort mer enn de overbelastede veiene kan håndtere. Bildet kompliseres av den fylkeskommunale kollaps i planleggingen av bussvei-strekket fra Hillevåg til sentrum. Seks år etter planoppstart foreligger det fortsatt ikke et forslag til løsning.

Hillevåg har utfordringer knyttet til levekår, og områdene langs Haugåsveien er særlig utsatt med blant annet en opphopning av kommunale boliger. Støy og forurensning fra unødig gjennomgangstrafikk er svært ødeleggende for bomiljøet, og store deler av strekket mangler elementær støyskjerming. Trafikken ut fra Paradis kan bli tuen som velter lasset, om ikke det tas radikale grep for å begrense problemet.