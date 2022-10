I sitt bilde skaper dei han

I årevis har vi sett muslimar over heile verda ta til gatene i raseri over karikaturteikningar av Muhammed eller tekstar som vågar å kritisere Islam. Vi har sett sjokkerande terror og attentatforsøk mot folk som har drista seg til å kritisere religionen. Eit raseri og reaksjonsmønster som har vore vanskeleg å forstå for oss som har stått på sidelinja og bivåna det heile.

No ser vi eit anna raseri jage kvinner (og menn) over heile verda ut i gatene. Mange stader med fare for eige liv. Denne gongen er det ein hijab som har utløyst raseriet. Ein hijab som ikkje var tatt på slik hijabføreskriftene krev. Ei synd visstnok så graverande at ho som hadde slurva med påkledninga, blei arrestert og drept av moralpolitiet i Iran. Eit politi som mellom anna har som oppdrag å passe på at kvinnehår ikkje er synleg i det offentlege rom i diktaturstaten. Eit politi som med si brutale framferd har fått kvinner til å brenne hijabar og klippe håret på opa gate.

Denne gongen er raseriet retta mot menn (og kvinner) i maktposisjonar. Religiøse og politiske fundamentalistar og medløparar som vil ha totalkontroll over dei dei har sett seg sjølve i posisjon til å styre. Menn med eitt av verdas eldste yrke. Dei er gude-designarar. Eit yrke dei ikkje treng å utdanne seg til. Det er nok å ha eit brennande ønskje om å ta kontroll over andre menneskje. I sitt bilde, uansett religion, skaper dei gudane sine. Fordomsfulle, sneversynte, fordømmande, hemnande, straffande, maktsjuke. Når gudane er ferdige og kan takast av samlebandet, fungerer dei som perfekte alibi for å tvinge folk inn i det formatet produsentane meiner er det einaste riktige.

I Iran seier design-gudane hijab. Det skal alle kvinner pent ha på seg. Kvinnehår har tydelegvis, etter deira syn, ei så ukontrollerbar tiltrekkjing på menn at det må pakkast inn. I andre land er kvinneansikt like farleg forlokkande. Så forlokkande at det må skjulast bak niqab og burka. Plagg som kan brukast til å hemme kvinner i å utfalde seg fritt. Ein blir ikkje verdsmeister i fotball ikledd burka, for å seie det slik.

For nokre år sidan var eg to veker i diktaturstaten som snart skal arrangere VM i fotball, Qatar. Det var ei uhyggeleg oppleving. Det var skremmande å vandre blant ansiktslause kvinner. Det mest uhyggelege var likevel å vere i eit regime som tvingar kvinner inn bak burka og niqab.

På Twitter utløyste eg nyleg debatt då eg tok til orde for forbod mot burka og niqab, (ja, finlandshette òg) i Noreg. Sagt på ein annan måte: Vi må kunne forlange at folk i det offentlege rom viser ansikt. Frankrike har for lengst innført eit slikt forbod. Ein del av grunngjevinga i landet som har opplevd frykteleg islamistisk terror, var at det kan vere ein sikkerheitsrisiko om folk er fullstendig inkognito og uidentifiserbare når dei ferdast ute.

I Noreg er det vedtatt forbod mot desse plagga i alle undervising. Elevar og studentar skal sjølvsagt sjå kven som underviser. Lærarar skal naturlegvis vite kven dei underviser.

Feministar eg set stor pris på, tar avstand frå argumenta mine. «Det er ikkje betre med forbod enn påbod,» seier dei. «Kvinner skal ha fridom til å velje kva dei skal ha på seg». Ja. Valfridomen skal vere heilag. Tendensen til å ta styring over kvinner har vi sett til alle tider. Niqab og burka er blant dei aller mest effektive undertrykkjings-middela. Bare spør terrorgruppa IS. Eller islamistekstremistane i Taliban. Dei er så redde sjølvstendige kvinner at dei til og med nektar dei utdanning.

«Og no vil du altså på same måte ta valfridomen frå kvinner i Noreg ved å nekte dei å skjule ansiktet?» spør kvinneforkjemparar. Eg bit tennene saman og svarer: «Ja. I alle fall om det blir meir utbreidd enn i dag.»

Det er godt muleg at mange ansiktslause har nytta seg av valfridomen til å dekkje ansiktet. Heri ligg eit stort dilemma, for det er også muleg at mange av dei i sin nære familie har patriarkar som designar gudar. Gudar som seier: «Du skal skjule ditt ansikt!» Kva slags heilag valfridom har dei. Må dei ofrast på valfridomens alter for at nokre medsystrer av religiøs eller politisk overtyding skal kunne ikle seg heildekkjing? Er det ikkje meir solidaritet i at dei med reell valfridom må avstå frå å vere tildekka slik at stemmelause medsystrer kan vise ansikt?

«Kva om mennene nektar desse kvinnene å gå ut i det heile tatt? Då blir dei dobbelt straffa,» innvender enkelte. Litt flåsete bruker eg å seie at det sluttar dei med når dei sjølve må ta seg av all utandørs aktivitet som innkjøp og bringing av barn til skule og barnehage.

I Frankrike får kvinner som skjuler ansiktet ei lita bot. Menn som tvingar kvinner til å dekkje ansiktet, kan få både fengselsstraff og bøter på eit par hundre tusen. Det er ei viss sjølvregulering i det.

Om nokon på ytterste høgre politiske flanke skulle føle seg frista til å ta denne teksten til inntekt for sitt eige muslimhat; bare gløym det. Dette handlar ikkje om muslimar, kristne, buddhistar eller andre. Det handlar om religiøst og politisk maktmisbruk uansett kva designarane kallar dei undertrykkjande alibi-gudane dei skjuler seg bak.