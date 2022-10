Hei Støre, ser du hva som skjer i Rogaland?

Ap/Sp-regjeringen har helt siden de kom inn i regjeringskontorene vært bakpå. Og som nå ser ut til å ha lukket øynene fullstendig for den alvorlige strømkrisen flere bedrifter i Rogaland nå befinner seg i. Mangelen på en fornuftig krisepakke til næringslivet lar seg dårlig kombinere med en kraftig økt skattlegging av vannkraften vår. Det ødelegger handlingsrommet for at vi lokalt kunne laget egne ordninger for å støtte opp om bedrifter som nå sliter på grunn av skyhøye strømregninger. Rogaland har landets dyreste strøm, men det virker ikke som regjeringen bryr seg om befolkningen og arbeidsplassene her. Det er bekymringsverdig.

Nyheten om den kraftige skatteøkningen for vannkraften har sendt sjokkbølger gjennom det politiske miljøet i Stavanger og kommunene rundt. Dette berører nemlig en viktig inntektskilde for hele 14 Rogaland-kommuner. Lyse, som jevnt og trutt har betalt utbytte til eierkommunene, varsler nå at selv ordinært utbytte kan bli rammet. Ekstraordinært utbytte, som det lenge har vært snakk om grunnet høy inntjening, kan vi bare glemme.

Venstre er skikkelig bekymret for at vi nå ser er at næringslivet samlet sett får en voldsom økt skattebyrde, og den treffer bredt langs kysten. I sum har Ap og Sp på bare ett år økt skattene med over 50 milliarder kroner. Det er en kraftig og uheldig økning når vi ser at verden går inn i mer krevende økonomiske tider. Og det er svært ødeleggende når vi samtidig har en strømkrise som gir skyhøye strømpriser til innbyggere og bedrifter.

Det kan også komme til å oppstå knapphet på strøm. Det er faktisk så ille at det nå forberedes en mulig strømrasjonering i Rogaland. Vet regjeringen dette? I så fall er det jo underlig at de velger å skatte i stykker den planlagte investeringen til Lyse for å oppruste Røldal-Suldal vannkraftverkene. Dette ville nemlig bety doblet effekt av dette anlegget og økt strømproduksjon, og det vil selvsagt bedre strømsituasjonen i fylket vårt.

Forstår regjeringen realiteten i hva de har foreslått, eller klarer de ikke å se hva som skjer utenfor regjeringskontorene i Oslo? Venstre bejubler alle investeringer som innebærer oppgradering av eksisterende vannkraftverk. Da får vi økt strømproduksjon kombinert med minimalt med inngrep i uberørt natur. Regjeringen derimot, bryr seg mer om å få nok penger inn i egen kasse slik at de slipper å bli upopulære over kutt i statsbudsjettet.

Dessverre føyer dette bare seg inn i rekken av situasjoner der regjeringen totalt ignorerer Rogaland og Stavanger-regionen. De har ikke forstått alvoret av strømkrisen her i landets dyreste prisområde. De klarer ikke å forstå at det snart er snakk om at arbeidsplasser går tapt og bedrifter må legge ned. Det ser heller ikke ut til at de tar på alvor at flere av innbyggerne våre sliter med å få endene til å møtes grunnet betydelig økte utgifter med økte priser på strøm, mat, drivstoff og andre nødvendige varer.

Venstre har lenge kjempet for å ta et ekstraordinært utbytte fra Lyse nettopp for å bidra til å hjelpe innbyggerne med høye strømutgifter og samtidig støtte små- og mellomstore bedrifter med deres strømregninger. Denne muligheten er effektiv lagt i skuffen av regjeringen nå med de økte skattene.

Venstre er opptatt av å hegne om små og mellomstore bedrifter. De er bærebjelken i det norske næringslivet og fortjener politikere som stiller opp. Regjeringen har ikke tatt situasjonen i Rogaland inn over seg. Nå er det på tide at regjeringen og Støre våkner opp og ser hva som skjer i Rogaland før altfor mange arbeidsplasser går tapt.

