Førebygging og hjelp i ruspolitikken

«Eg er redde for at ungdommane i dag ikkje forstår kor skadeleg det er å bruke rusmiddel». Dette seier ein god venn av meg som har eit langt liv som rusmisbrukar og som smerteleg veit kva ho snakke om. Akkurat dette er det vanskeleg å kome innpå fordi ein lett blir skulda for at ein vil kriminalisere rusmisbruk når ein ikkje ønske legalisering, og når ein tek til orde for at ungdommar som er i startgropa med eit rusbruk må ha tiltak som set krav til møte opp og ikkje berre eit tilbod om ein samtale. Det er ein debatt i mange fora om korleis vi skal ha ruspolitikk i Noreg. Mange parti ser ut til å gløyme at førebyggingsarbeidet er svært viktig. At vi legg til rette for rusfrie arrangement, at det ikkje er ein kultur for at ungdom ruse seg.

Resultatet av rusførebyggande arbeid overfor barn og unge kan sjeldan målast i kroner og øre. Ein vil også ha vanskar med å måle kor mykje ein spare, men det er ikkje vanskeleg å sjå at når eit liggedøgn på ein rusbehandling kan vere mellom 5000 til 10.000 kroner per pasient, forstår vi at her snakke vi om store samfunnsøkonomiske summar. Samtidig er menneskelege påkjenningar både for den som er rusavhengig og dei pårørande svært høge. For mange foreldre er det utfordrande når ungdommen prøve og utvikle eit illegalt rusbruk. Dei oppleve å stå åleine.

Vår viktigaste oppgåve når det kjem til narkotikapolitikk er å forhindre at folk sine liv blir øydelagde av rus. For KrF betyr det at det er viktig med ein solidarisk ruspolitikk som er både førebyggande og rehabiliterande. Vi må ha omsorg for dei som slit med alvorlege rusproblemer ved å gje dei hjelp.

Det er ikkje noko nytt at auka tilgang skape forbruk. Heldigvis er det framleis slik at narkotikabruk hjå ungdom i Noreg er blant dei lågaste i Europa. Det må vi ta vare på, og det meiner vi i KrF at ein gjer gjennom aktiv førebygginga og mindre tilgjengelegheit.

Etter at rusreforma vart lagt fram i 2019, og vedtaket i Stortinget i juni 2021, der ein ikkje fekk fleirtal for konkrete tiltak, har debatten, slik eg ser det, vore prega av fengsel eller ikkje fengsel for rusmisbrukarar. Staff eller ikkje straff.

La det vere heilt klart, vi snakke ikkje om at dei langtkomne rusavhengige skal straffast, men at dei skal få tilbod om hjelp. Sjølvsagt skal vi strekke oss langt for å hjelpe, og det gjer vi i dag også.

Etter å ha jobba i mange år med rusførebyggande arbeid er mi erfaring at når ein ungdom nyleg har starta med rus, er det vanskeleg å kun sette inn tiltak som er meir eller mindre frivillig. Gjennom samarbeid både med politi og andre institusjonar er det kome klart fram at ein treng meir enn ein samtale for å både sjå korleis ein kan kome tilbake til skule og jobb og samtidig sjå kva skader ei rusavhengigheit gjer for eit menneske sitt liv.

I vår kommune har vi mange ideelle og frivillige organisasjonar som har lang og viktig erfaring og kunnskap om det å jobbe med denne brukergruppa. For KrF er det viktig å gjere seg nytte av denne erfaringa. Ikkje minst med moglegheiter til å kome tilbake til det ein ny kvardag, særleg etter ferdig behandling. Som eksempel kan eg nemne Steg for Steg prosjektet som blir dreve av Blå Kors, og sjølsagt Frelsesarmeen sitt mangfaldige arbeid med nettopp denne gruppa.

Ei rusreform kan ikkje utelukkande blir basert på omsynet til dei tyngste brukarane, då vil vi stå overfor tiltak som ikkje nødvendigvis treffe godt hjå andre grupper. For oss er det viktig å fastslå at bruk og sal av narkotika ikkje skal legaliserast. KrF sitt mål er å beskytte og redusere skadeverknadane ved å bruke illegale rusmidler, samtidig som vi ikkje ønsker ein politikk som senke terskelen for bruk.