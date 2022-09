Arbeidet mot ulikhet fortsetter

Til tross for at Norge har et velfungerende velferdssamfunn lever fortsatt over 115 000 barn i lavinntektsfamilier, og ulikhetene i samfunnet vårt er økende. I 2020 bodde hele 2856 av disse barna i Stavanger. Stavanger er en kommune med store ressurser, men det gjør også forskjellene ekstra synlige.

Barn i lavinntektsfamilier er dessverre ikke en ny utfordring. Antallet er tredoblet de siste 20 årene. Etter å ha kommet i posisjon i Stavanger etter valget i 2019 var det derfor viktig for Arbeiderpartiet å være raske på ballen og treffsikre i tiltakene. Noe av det første det nye flertallet gjorde var derfor å sørge for at barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosialstønad. Dette utgjør en stor forskjell for dem som har minst, og er nå nasjonal politikk.

En rekke andre viktige tiltak er også iverksatt – som gratis SFO for alle førsteklassinger, i tillegg til å sørge for at vi har gått fra å ha landets dyreste SFO til den billigste SFO-en av norske storbyer for 2.–4. klasse. I samarbeid med resten av flertallspartiene har vi også sikret søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO, gitt alle barn gratis ferietilbud gjennom «Barnas Sommer», og startet innføringen av gratis skolemat.

Å vokse opp i fattigdom får store konsekvenser for barn og unge. Det begrenser muligheten til å delta i samfunnet på lik linje som andre; barna deltar i færre fritidsaktiviteter enn andre og har større risiko for å droppe ut fra skolen. Men det fører også til helseproblemer både på kort og lang sikt. Forskning viser at barn som vokser opp i lavinntekt har flere helseplager enn andre barn, i tillegg til dårligere helse og livskvalitet som voksne.

Arbeidet for å motvirke ulikhet og redusere antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier er helt grunnleggende for Stavanger Arbeiderparti. I prosessen med å lage programmet til neste års kommunevalg har partiet derfor satt ekstra søkelys på dette, og en egen programkomité jobber med å utvikle gode og effektive tiltak. Forslaget fra komiteen skal så bearbeides i partiet, før det vedtas senere i høst.

Gjennom universelle tiltak og arbeid for alle vil Stavanger Arbeiderparti redusere forskjeller og gi barn og unge best mulig oppvekstvilkår.

I krevende økonomiske tider som nå er det ekstra viktig at samfunnet tar en ledende rolle for å forhindre at mennesker faller utenfor, både økonomisk og sosialt. Derfor satser Stavanger Arbeiderparti på universelle ordninger, slik at alle barn og unge får delta uavhengig av familiens økonomi. Både utenforskap og forskjeller oppstår i ung alder, og vi må støtte og sikre muligheter for barn allerede i starten av livet. Programkomiteen for ulikhet og barnefattigdom foreslår derfor å styrke eksisterende satsinger, samtidig som vi presenterer nye prioriteringer i kommunen for å skape mer inkludering og jobbe for å utjevne forskjellene.

I arbeidet med programmet har vi besøkt svært mange av dem som jobber med barn, unge og lavinntektsfamilier – og som går foran i kampen mot fattigdom. Og det er spesielt en ting alle sammen peker på; nemlig å få muligheten til å stå i arbeid. Sjansen til å stå på egne bein. Muligheten til å bidra, og til å slippe å være avhengig av andre for å få ting til å gå rundt.

Ungjobb har vært et svært vellykket tiltak som har gitt unge både jobberfaring og en arbeidsattest, men også kunnskap om jobbsøkerprosessen i form av søknadsskriving, intervjuer o.l. Denne satsingen foreslår vi å utvide for å gi enda flere unge muligheter. Vi ønsker et tydeligere samarbeid med privat næringsliv, samt å vurdere et tilbud gjennom hele året.

Foruten en inntekt å leve av gir arbeid også mestring, selvstendighet og muligheten til et sosialt nettverk. Man bidrar både i eget liv og i samfunnet. Gjennom gode og klare tiltak skal Arbeiderpartiet alltid jobbe for at alle skal ha en mulighet til å være med i fellesskapet, fordi det er det som definerer oss og skiller oss ut. Arbeid skal lønne seg, og arbeid til alle er fortsatt jobb nummer 1.

Programarbeidet fortsetter utover høsten, og vi vil veldig gjerne høre fra deg som har innspill og gode ideer. Her i Stavanger er vi absolutt ikke i mål – og arbeidet for å redusere forskjeller må fortsette for full kraft.