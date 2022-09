Frihet til å elske dem man vil og være den du er

I uken fant Skeivå – Rogaland Pride sted i regionen vår og lørdag var det parade i Stavanger. Etter skyteepisoden i Oslo den 25. juni med en påfølgende avlysning av Oslos Pride-parade har det vært ekstra viktig for meg å støtte opp om Pride her lokalt. Et mangfoldig og inkluderende samfunn er en viktig kjernesak for Venstre.

For de aller fleste av oss er det selvsagt at du kan gå rundt på gata og være den du er uten at noen sender deg dømmende blikk eller kommentarer. Slik er det ikke for alle, og mange skeive har med god grunn følt på økt utrygghet etter skyteepisoden i Oslo. Det kan nok være vanskelig for mange å forstå hvordan det oppleves å føle seg utrygg dersom man går på gata sammen med kjæresten sin en lørdagskveld, men det er altså realiteten for mange skeive. Og utryggheten er enda større for transmennesker som opplever at deres egen identitet til stadighet betviles og er oppe til debatt.

Organisasjonen FRI og bakgrunnen for Pride blitt heftig debattert både før og etter sommerens terrorangrep. Det syns jeg er en trist avsporing fra det som er det aller viktigste – at alle skal ha frihet til å elske den de vil og være den de er. Nettopp på grunn av disse debattene og terrorangrepet i sommer er Pride viktigere enn noen gang.

Til tross for debattene tror jeg at de aller fleste av oss ønsker å leve i et mangfoldig samfunn der skeive har muligheten til å leve gode, trygge liv. Jeg er stolt av å være med i Venstre som hele tiden har kjempet for skeives rettigheter og for enkeltmenneskets frihet. Mangfold og inkludering handler om å sikre alle mennesker sine rettigheter, uavhengig av forutsetninger og bakgrunn.

Derfor stiller vi oss selvsagt også positive til Høyre-politiker Erlend Jordals interpellasjon i dagens kommunestyremøte. Interpellasjonen omhandler å etablere en egen regnbueplass i Stavanger. Plassen skal minnes og hedre de som gjennom historien har kjempet for skeives rettigheter. Videre skal plassen vise at kommunen er åpen og tolerant ovenfor alle, uansett. Plassen vil bli en konstant påminnelse om hvor viktig det er at vi har et samfunn som har plass til alle.

Jeg regner med at det blir flertall for å opprette regnbueplass i Stavanger sentrum, og jeg ser fram til å få saken der vi skal få være med å bestemme hvordan denne skal utformes. Samtidig er det viktig at vi som samfunn ikke lar en regnbueplass bli en hvilepute i det viktige arbeidet som gjenstår for at alle skeive skal kjenne seg trygge og frie i samfunnet vårt. Kampen for skeives rettigheter pågår hver dag gjennom hele året, ikke bare under Pride-markeringene.

Mye av debatten rundt Pride har bakgrunn i en manglende forståelse for mennesker som har en annen seksuell legning, et annet kjønnsuttrykk eller en annen kjønnsidentitet enn det som er mest vanlig. Nettopp derfor mener Venstre at det er viktig at vi sørger for at barn og unge tidlig for kunnskap om det å være skeiv, mangfold og inkludering. Kunnskap er nøkkelen til å redusere fordommer, hat og skepsis. Regnbueplassen kan også bidra til å gi folk kunnskap, både om historikk og om nåtidens situasjon. I framtiden håper jeg at byens barn kan reise til Regnbueplassen for å lære om de skeives lange kamp for friheten. Nettopp slik unngår vi at regnbueplassen kun bli symbolikk, ved å bruke den aktivt til å spre kunnskap.

Venstre er tydelige: Alle skal få elske den man vil, og alle skal kunne delta i samfunnslivet på like vilkår. Det gjelder alle, uavhengig av seksuell legning, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet. Vi er enda ikke i mål, derfor er Pride viktig og derfor må vi fortsette å sprek kunnskap om skeives liv slik at ikke uvitenhet danner grobunn for hat i samfunnet.

