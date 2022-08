Fortjent hyllest til Eva Espensen

Lørdag 3. september arrangerer Stavanger Jazzforum stor jazzfest i foajeen i Kuppelhallen. Anledningen er å feire Jazzarkivets 25-årsjubileum og Eva Espensen, som tidligere i sommer fylte 80 år.

Jazzarkivet og Eva Espensen er uløselig knyttet til hverandre. Da årets Sildajazz i Haugesund åpnet for noen uker siden, ble festivalens aller første ærespris tildelt Bytunets Antikvariske Jazzensemble. I juryens uttalelse ble det blant hevdet at ensemblet i stor grad hadde bidratt til at festivalen har blitt et viktig samlingspunkt, og at det ikke er sikkert at det ville ha eksistert noen Sildajazz i sin nåværende form, uten Bytunets Antikvariske Jazzensemble.

Nøyaktig det samme kan sies om Eva Espensen og hennes betydning for Jazzarkivet. De to er uløselig knyttet til hverandre. Godt hjulpet av datteren Camilla og en stabil gruppe frivillige, har hun på et idealistisk grunnlag vært drivkraften helt siden kulturinstitusjonen Jazzarkivet ble etablert i 1997, både som utøver og arrangør. Hennes innsats for å skape et møtested og en konsertscene for lokale jazzmusikere, yngre som etablerte, er imponerende.

Hver uke sender hun ut jazzbrev med fyldig omtale av kommende helgs program og musikere, samt en levende og herlig subjektiv, men gjenkjennbar, beskrivelse av foregående helgs arrangement

Men Eva Espensen var en aktiv aktør i byens jazzmiljø i mange år før Jazzarkivet ble etablert. Hennes sangkarriere er lang, og hun regnes som den første kvinnelige jazzvokalisten i Stavanger, og allerede i 1967 var hun sentral i etableringen av Nye Bohemian i Korvetten.

Samtidig er hun opptatt av å ikke trekke stigen opp etter seg. Hun er godt forankret i tradisjonelle stilarter, men samtidig svært nysgjerrig på nye og unge musikere, og hun er stadig å se også på konserter med varierte og nyskapende uttrykk.

I mer enn tre år samlet Eva Espensen inn dokumentasjon på lokalt jazzmateriale som resulterte i en lokalkulturell skatt på tre CD-er med musikk fra 1954 til 2004. På den måten sørget hun for at masse uvurderlig historie ble tatt vare på. I likhet med den tette koblingen mellom Eva Espensen og Arkivet som er nevnt ovenfor, gjelder tilsvarende for denne samlingen. Den ville aldri sett dagens lys uten Eva Espensens formidable innsats. Illustrerende nok ble da også CD-en kalt “Jazz i Stavanger – Fra Bohemian til Arkivet”.

Det å sikre lokalt musikklivs historie, har Eva Espensen også bidratt til på annen måte. Sammen med Per Inge Torkelsen, Hans Eyvind Næss, Engwall Pahr-Iversen og Stavanger byarkiv, tok Eva Espensen i 2018 initiativ for å samle inn og bevare minner om sang-, musikk- og scenelivet i Rogaland. Med en erkjennelse av at mye av denne historien var lite kjent, ønsket initiativtakerne å sikre historien for ettertiden gjennom arkiver, bilder, trykksaker, lyd og minner. Materialet er oppbevart og tilgjengeliggjort i Arkivenes hus på Ullandhaug.

Eva Espensen mottok i 2012 Stavanger kommunes kulturpris for henne enestående engasjement på kulturfeltet. I tillegg har hun fått Jazzpris fra Jazz i Timeglass og SR-Banks Ildsjelpris.

Det er en høyst fortjent hyllest som Eva Espensen skal få oppleve i Kuppelhallen den 3. september. Takk for dine store bidrag til vårt musikk- og kulturliv, Eva. Gratulerer med jubileet.