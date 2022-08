Overdreven vannkraftutnyttelse

Strømvanviddet går sin gang, og de som kan tjene en del på vanviddet, utnytter selvsagt dette i fullt monn. Jeg er eier av strandlinje til Bjørheimsvatnet i Strand kommune, og jeg er også medlem i Tauvassdragets elveeigarlag, og til og med deltaker i arbeidsutvalget for elveeigarlagets prosjekt som har som mål å åpne dette 22 km lange vassdraget på ny for laks og sjøaure. Svært lite har framkommet av info i lokale medier om dette, bare en mini-notis i Stavanger Aftenblad er registrert.

Et lite minikraftverk – Småkraft – produserer lovlig strøm ved Tou mølle etter at møllen ble stoppet, og dette har de kunnet gjøre uten krav om konsesjon. Nå har Småkraft AS fått pålegg om å søke slik konsesjon med frist 1. desember, og det er antydet betydelige krav om minstevannføring i de 3 elveleiene: Krossvatnet-Bjørheimsvatnet, Bjørheimsvatnet-Tysdalsvatnet og fra Tysdalsvatnet mot Tysdal-dalen.

I den senere tid har Småkraft kjørt “knallhardt” for å få maks utbytte før konsesjonskravene må følges. Men vi som holder til nær Bjørheimsvatnet har de siste månedene registrert opptil en hel meter i forskjell i vannstanden på Bjørheimsvatnet. For få dager siden, cirka fredag i forrige uke, var vannstanden på et unormalt lavmål, og jeg tok meg en tur til reguleringslemmen like ovenfor Aktivitetshuset på Tau. Der fosset vannet på tross av lav vannstand for fullt mot Krossvatnet ved Tau, og nok, på tross av den unormale lave vannstanden, ga inntekter for Småkraft. I går merket jeg at vannet begynte å stige igjen i Bjørheimsvatnet, en økning på cirka 10 cm på bare 2–3 dager. Altså er vannmengden betydelig i Tauvassdraget, som også forteller hvorfor dette vassdraget var et bra lakseførende vassdrag på 1800-tallet før Tou mølle stoppet denne muligheten.

Da jeg merket at vannet steg, tok jeg en ny tur til reguleringslemmen. Der så jeg det som sannsynligvis ennå er tilfelle: Reguleringslemmen var nå helt stengt, og elven fra reguleringen og ned mot Krossvatnet var/er? KNUSKTØRR. Norce forskningsselskap har blant annet registrert at i elvene i vassdraget er det både totalfredet elvemusling og selvsagt fisk og totalfredet ål.

For noen få år siden bevilget Strand kommune cirka 500.000 kroner til utredning av mulighetene for anadrom fisk (laks og sjøaure) opp i Tauvassdraget igjen. 300.000 kroner ble brukt av elveeigarlaget for å utrede forholdene, og hva som eventuelt bør gjøres for å forbedre gyteforhold m.m. Bergensfirmaet Norce gjennomførte en grundig utredning med positiv konklusjon: Tauvassdraget KAN bli et betydelig vassdrag for anadrom fisk.

Så er spørsmålet hvor lang tid det skal ta før denne overdrevne vannkraftutnyttelsen skal aksepteres, med mulighet for katastrofal skade på livet i elvene særlig? Dette er det medias ansvar å finne ut av.