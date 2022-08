Medan stormklokker kimar

Malmfullt og illevarslande kimar dei, og vi høyrer dei knapt. For vi står med hovudet solid planta i sand. Dess lenger ute på den politiske høgreflanken, dess djupare ned.

Det handlar om klimakrise. Menneskeskapt sådan. «Naturlege klimavariasjonar,» høyrest det dumpt frå dei ytterstflankerte. «Ja, men alle klimaforskarar insisterer på,» prøver vi oss. «Dei er venstreradikale klimaekstremistar og prøver å hjernevaske oss,» roper dei frå kommentariatet. «FN sitt klimapanel er ueinige,» motargumenterer vi. «FN er ein globalistisk fascistorganisasjon som er ute etter å øydeleggje verda,» må vite.

Ein sommar er på hell. Ein rekordsommar. Ja, ikkje i Noreg, då. Bortsett frå rekorddårleg ver enkelte stader. Og galopperande kraftprisar som stadig set nye rekordar. Kraftprisar som uroar lavtlønna, barnefamiliar og folk med høgt straumforbruk.

Sylvi Listhaug har med kvikkfix i veska. Til ein pris av 150 milliardar kroner, i følgje Dagens Næringsliv. Jonas Gahr Støre og regjeringa kjem halsande etter. Dei har ansvar for landet og kan sjølvsagt ikkje strø om seg med så mange milliardar. Men løysingar skal det bli. Kraftprisane skal ned og populariteten til regjeringa opp.

Same kva Støre foreslår, er det likevel ikkje godt nok for alle. «Landsforrædar-Støre og svikarregjeringa hans flår oss,» seier dei høgrast-ifrå (flå-flår-flådde-har flådd. Sommarens moteverb).

Hos meg melder denne kjetterske tanken seg: Kva om det ikkje finst ein kvikkfix? Tenk om regjeringa sine tiltak er somå pisse i buksa for å halde varmen. Tenk om kraftmangelen, som ikkje er eit norsk, men globalt fenomen, blir verre neste år. Og enda verre deretter. I kor mange år har vi råd til å subsidiere stadig aukande straumprisar før det går utover andre livsnødvendige velferdsordningar?

Kva om vi har hamna akkurat der FN sitt klimapanel og andre forskarar lenge har åtvara om at vi kan hamne? I ein situasjon der vi må innsjå at den fabelaktige kloden vår ikkje er ei gedigen Sareptas krukke vi uhemma kan ause av i det uendelege.

Det har som sagt vore ein rekordsommar. Klimamessig. Med ekstremver i USA og Asia. For oss aller tydelegast i Europa der fleire tusen har døydd på grunn av rekordvarme. Enorme skogsområde er raserte av eksplosive brannar i Europa og USA. Det aller verste er tørken. Delar av Italias lengste elv, Po, har vore fullstendig uttørka. Ein vassmangel som gjer at bøndene ikkje får vatna åkrane sine og matproduksjonen går i stå.

Rhinen, Tysklands lengste elv, har så lav vannstand at det er reell fare for at båtar ikkje får frakte varer på denne enormt viktige handelsvannvegen.

I Frankrike likedan. Der, og i mange andre viktige jordbruksland, har ekstremsommaren gjort at kornproduksjonen er redusert med fleire titalls prosent. Kraftproduksjonen er redusert fordi vatnet i viktige elver som Rhone og Garonne er så varmt at dei ikkje får kjølt ned atomreaktorar på ein effektiv måte.

Uhyggelege og skremmande resultat av ein ekstremsommar på hell kan ramsast opp i det uendelege. «Venstreekstrem propaganda. Fake news. Alarmisme. Du roper «Ulv,ulv,» høyrer vi frå hode-sandgravene. Tenk om det ikkje er det. Tenk om den varme brisen i nakken er pust frå ulvekjeftar. Rapportane frå dei landa som er hardast ramma er beinharde fakta, ikkje noko dei diktar opp i avisredaksjonar.

Akkurat no opplever vi rekordhøg inflasjon i Noreg. Det òg! Spesielt når det gjeld matvarer. Det er ingen kvikkfix for dette heller. Vi kan fjerne avgifter og auke subsidiar. Men ikkje i det uendelege. Kva om enda meir matjord blir rasert av ekstremver, og prisane held fram med å stige? Sjølv i ein Onkel Skrue-rik nasjon som Noreg, kan vi ikkje betale oss ut av stadig større natmangel.

«Alt henger sammen med alt,» sa Gro Harlem Brundtland. Anti-globalistar kan mislike det så mykje dei vil; Noreg er ikkje ein isolert, avskjerma enklave med sjølvdesigna copy right-verna klima. Vi er faktisk ein del av verda. Klimaendringar påverkar oss anten vi liker det eller ei. Difor må vi tenkje globalt og handle lokalt. Og det hastar.

MDG og nokre få andre parti har skjønt dette. Dei har lenge lenge servert oss det sers upopulære mantraet om at vi faktisk må legge om kursen når det gjeld måten vi lever på, om kloden skal reddast. I Oslo, der dei har makt, har dei gjort ord om til handling. Blant anna med å endre køyremønsteret.

Til enorme og rasande protestar. Blant anna frå FrP (Tybring-Gjedde slo fast at han umuleg kan sykle heim digre vasar kjøpt på Glassmagasinet). I FrP er dei så heldige at dei ikkje trur på menneskeskapte klimaendringar. For dei er mange av klimatiltaka bortkasta pengar. Deira samferdsle-politikk er «Tut og køyr»: Fleire og breiare vegar, høgare fart, fleire bilar i bysentrum, billegare bensin og diesel og fritt fram for vann- og snøscootarar.

Vi må faktisk trekkje hovudet opp av sanden. Då vil vi oppdage at varsellampane lyser. Skarpt og intenst. Om det, mot alle odds, skulle vise seg at denne ekstremsommaren er eit eingongsfenomen og mot normalt, at det neste år blir ein sommar slik vi vil det skal vere, ja, då skal eg halde kjeft.

Blir det derimot enda varmare, enda meir ekstremt og enda farlegare enn i år, kjem eg til å halde fram med å trampe i klaveret og trakke i salaten.