En knust boligdrøm?

Rentenivået går oppover, drivstoffprisene er skyhøye, maten har blitt dyrere og strømprisene har gått i taket. En av konsekvensene er at mange nok opplever at boligdrømmen virker fjern og uoppnåelig for øyeblikket.

Det har vært mye fokus på unge mennesker som for første gang skal skaffe seg et sted å bo. Men de siste årene, og ikke minst de siste månedene, har levekostnadene steget så mye at det ikke lenger bare er unge mennesker, aleneforsørgere og andre som hadde det trangt fra før som opplever at lønna ikke strekker til. Nå merkes det også for de med gjennomsnittlig økonomi og for dem som anser seg selv som ressurssterke.

I løpet av det siste året har boligprisene på Nord-Jæren steget med 12 %. Styringsrenten øker etter hvert rentemøte i Norges Bank, og ingen vet foreløpig hvor den stopper. Selvsagt er hensikten å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi, men summen av kostnadene i dag og overskuelig framtid, gjør at drømmen om å komme inn på boligmarkedet eller skaffe seg et bedre hjem er enda tøffere for den gjennomsnittlige potensielle boligkjøper.

Å komme seg inn på boligmarkedet er ingen selvfølge, og spesielt ikke i disse dager. Samtidig vet vi at det alltid vil være vanskeligere for noen enn for andre. Det handler om ressurser og økonomi.

Vi i Stavanger Arbeiderparti kan ikke alene gjøre noe med rentenivået, strøm,- og drivstoffkostnadene eller prisen på mat. Men vi har allerede tatt noen grep som kan gjøre det lettere for noen av dem som har det vanskelig på boligmarkedet nå.

Vi ønsker at mennesker som er i etableringsfasen skal få muligheten til å komme seg inn i boligmarkedet. Vi er opptatt av å utjevne forskjeller. Derfor har vi blant annet vedtatt i vår politikk, sammen med de andre flertallspartiene, at vi styrker startlånsordningen med over 100 millioner kroner. Dette for å gi flest muligheten til å eie sitt eget hjem, selv om en mangler nødvendig egenkapital. For Arbeiderpartiet er det viktig å legge til rette for at de som trenger litt starthjelp skal få dette.

Vi vet at ulikhet i samfunnet er et økende problem. Det er viktig å sørge for en boligpolitikk som kan forebygge fattigdom og utenforskap. Sammen med flertallspartiene i kommunestyret, har Stavanger Arbeiderparti laget en plan for inkludering av lavinntektsfamilier. Den skal legge til rette for sosial utjevning og hindre at fattigdom går i arv. Blant annet skal boligkontoret sørge for at flere barnefamilier og andre som trenger det, skal kunne kjøpe egen bolig. Derfor har boligkontoret høy oppmerksomhet på barnefamiliers boforhold.

Alle kommunale leietakere som skal fornye kontrakt eller får avslag på kommunal utleiebolig, blir vurdert for muligheten til å få startlån.I 2021 kjøpte 192 vanskeligstilte husstander egen bolig. Av disse var 120 av husstandene barnefamilier. 15 av disse var leietakere i kommunale utleieboliger. Per 1. tertial i 2022 hadde 46 vanskeligstilte husstander kjøpt egen bolig, herav 25 barnefamilier. Vi har selvsagt som mål, på tross av den utfordrende økonomiske tiden vi alle opplever, at kommunen kan hjelpe enda flere inn på boligmarkedet. Vi er glade for at vi gjennom vår politikk kan bidra til at stadig flere får kjøpt egen bolig. Dette viser at vi har en politikk som treffer mange. Likevel vil det være helt nødvendig i tiden framover å ha høyt fokus på en videre boligpolitikk som treffer alle de som trenger det.

Vi i Arbeiderpartiet ønsker ikke et “klassesamfunn” hvor de rike eier boliger og blir rikere, og de uten tilsvarende mulighet forblir på leiemarkedet. Ikke alle har foresatte som kan stille som kausjonister eller har velfylte bankkontoer med oppsparte midler eller arv. Alle bør ha mulighet til å komme seg på boligmarkedet, uavhengig av bakgrunn. Vi ønsker å legge til rette for at flere får muligheten til nettopp dette. Det er av stor betydning for framtidig velstand for en hel generasjon.

Det er en mager trøst for folk at dagens økonomiske utfordringer er noe som de fleste av oss kjenner på kroppen. Vi skjønner at dyrere matvarer i stor grad skyldes de høye energiprisene, som forplanter seg over i alt av varer og tjenester. Vi har en prisvekst på råvarer som har steget kraftig etter krigen startet i Ukraina, vekst i konsumprisindeksen, dyrere transport og kunstgjødsel, for å nevne noe. Derfor tar vi grep både nasjonalt og lokalt for at alle enslige, par og familier, ikke skal gi opp boligdrømmen. Fos oss i Arbeiderpartiet handler det om at folk har gode hverdagsliv. Derfor vil vi i tiden framover gjennom vår politikk sørge for at boligdrømmen skal leve.

Å gi innbyggerne i Stavanger en mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet er viktig for Arbeiderpartiet. Å videreføre en boligpolitikk som gjør at Stavanger er en attraktiv by å bo i er en viktig sak for Arbeiderpartiet. Boligdrømmen skal være mer enn en illusjon, men et resultat av en verdibasert politikk.