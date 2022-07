Levekostnadene til folk flest er en sak for myndighetene

Vi er inne i en tid hvor kostnadene til folk flest skyter i været uten at det kan virke som om at noen egentlig kan gjøre noe med alle utfordringer. I løpet av vinteren og våren har temaet stort sett dreid seg om bensin og strøm, en debatt jeg skal la ligge i denne omgang.

Matvareprisene er det ikke så mye diskusjon om lenger. Dette er ett tema som tidligere oftest dukker opp hos folk flest, men som ingen har klart å gjøre noe med, så langt. Vi kjenner jo selvsagt til spede forsøk fra utallige ministre oppover i tiden, pølseHansen for å nevne bare en. Matvareprisene har vært gjenstand for utallige diskusjoner og avisskriverier uten at en har redusert noen priser av den grunn, så langt.

Alle ønsker seg lavere matpriser, men vil vi egentlig redusere den kostnaden med 20-25%? Er vi ikke blitt ett folk, som vil ha lavere priser uten å ofre noe? Ett folk som ønsker seg åpne butikker hele døgnet, ha store butikker nærmest rundt hvert hjørne uten å ta hensyn til konsekvensene av slikt valg?

Dagligvarehandelen med eksisterende åpningstider er ikke bærekraftig nok. Dette resulterer i høye matpriser. Jeg ser ikke at vi har tatt skikkelig tak i denne, egentlig kanskje den letteste saken å få redusert våre kostnader med om lag 20-25%. Har vi råd til å engasjere så mange mennesker i dagligvarehandelen, samtidig som vi klager på prisnivået? Ser vi ikke at lønnskostnadene egentlig er den variabelen vi faktisk kan gjøre noe med? Nå snakker jeg ikke om ansattes lønnsnivå, som ikke er den høyeste og som sikkert kunne blitt justert opp, men jeg snakker om de åpningstidene vi unner oss i for egen bekvemmelighet? Her er det klart at vi kan skjære betydelig på lønnskostnaden vi har i dagligvarebransjen, sikkert i mange andre handelsbransjer også, men nå dreier det som om dagligvarer. Dermed ligger der grunnlag for betydelig prisreduksjon!

Vi har åpningstider hver dag fra kl. 0700- til kl. 2300. I disse åpningstider skal der være ansatte på plass. I tillegg så unner vi oss Brustad-buer på søndager med ytterlige ansatte. Hvorfor? For at vi skal unne oss muligheten til å gå på butikken når det passer oss. Luksus? Luksus betales med høyere dagligvarepriser.

At vi, som samfunn tillater oss altså å disponere vital arbeidskraft til tider av døgnet med de kostnader det innebærer og som til syvende og sist også skal betales for, er i andre bransjer uforståelig.

Vi trenger å ansette den ressursen disse personene representerer inn i bransjer som i dag nærmest skriker etter flere ansatte? Gir dem muligheten av å være bæredyktige ressurser for landet eller driver vi med nærmest sosial ansettelse inn i en bransje, som sloss for å redusere kostnader og priser?

Partiet Høyre hevdet jo lenge at det var ett godt argument for søndagsåpne butikker at vi lot studenter få seg anledning til å tjene penger. På dytte næringen økte kostnader og dermed økte priser. Minner bare på at vi ikke er i en bransje hvor det er mulig å øke omsetningen. Til det kaster vi jo allerede altfor mye mat.

Slik jeg ser det, så er det ikke mulig å redusere prisene med å forfølge grossistene og få redusert innkjøpsprisen til butikk. Mange har debattert dette opp og ned i mange år uten resultat, så den er vekk.

På nyetableringer er der derimot en god mulighet. Det ble tidligere antydet at vi hadde en overetablering av dagligvarebutikker i Norge, at vi hadde butikker nok til å betjene om lag 7 millioner i ett land, som bare har vel 5 millioner. Dette koster penger og må tas med i det totale kostnadsbeløpet for dagligvarer. Vi snakker her om nær 40 % ekstra i investering, som ikke er bærekraftig. Tar en med denne overinvestering og legger til i lønnskostnader for unødvendige kostnader i forbindelse med lange, lite bærekraftige åpningstider, så er det klart at vi vil kunne spare milliarder, som igjen vil kunne bety en betydelig prisreduksjon.

Levekostnadene til folk flest er en sak, ett ansvar for myndighetene. Det har jo andre områder i debatten tidligere i vår tydelig slått fast, strøm, drivstoff for å kort nevne noen. Her er det viktig at myndigheten kommer inn og tar ett tak. I mine yngre år hadde vi i Norge og for den saks skyld ute i Europa reguleringer med åpningstidene. Anslagsvis fra 09–17 på hver dager og også en tidlig lukking på lørdags ettermiddag, altså en halvering av dagens åpningstider og dermed også en halvering av lønnskostnadene. Folk flest hadde ikke problemer den gang å få utført nødvendig dagligvarehandel innen disse åpningstider.

Myndigheten må ta ansvar på dette området hva gjelder åpningstider. De må også ta tak i regulering av nødvendige eller ofte unødvendige etableringer og ikke bare la kjedene styre som de vil og har gjort og dermed bidratt til dette uføret.

Gevinsten av en slik regulering fordrer at en effektiv priskontroll iverksettes slik at grossister og store aktører ikke stjeler hele gevinsten. Nok ett ansvar for myndighetene. Markedet har fått lov, lenge nok til å styre disse områder og resultatet kjenner vi jo, altfor høye matpriser.