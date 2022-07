Hvorfor blir det ikke togstopp i Kviamarka?

I 2019 ble saken om etablering av nytt togstopp i Kviamarka næringsområde tatt opp i Hå kommunestyre. Terje Mjåtveit (Nærbølista) hadde da en interpellasjon der han spurte hvordan planene var for å få til et togstopp på dette området som har ca. 1000 arbeidsplasser. Kviamarka er Norges største arbeidsplass for matproduksjon.

Rådmann i Hå Anne Berit Berge Ims omtalte i Jærbladet i 2019 næringsområdet som “det grøne skiftet”. Transporten til og fra arbeid for dem som jobber i dette området, kan i alle fall ikke defineres som en del av det grøne skiftet. Hvorfor kan en ikke få til en løsning med å reise kollektivt med toget og at en på- og avstigning blir etablert i dette viktige næringsområdet?

Rett i nærheten ligger også Jærmuseet. De har mange tilreisende fra Stavanger og Sandnes. Besøkende til museet vil lettere kunne benytte toget som framkomstmiddel dersom det blir etablert et stopp for toget i Kviamarka.

Hå kommune har ikke fått noe framdrift i denne saken, derfor utfordrer jeg vår nåværende samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til å ta et initiativ snarest. Miljøpolitikk må gjøres i praksis, og her kan en være konkret.