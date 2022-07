Talsperson for dei eldre, skal vi ikkje ha det lenger?

Eldreombodet vart oppretta i april 2021. Eldreombodet har jobba for å både fremme dei eldre si sak, og finne gode måtar å gjere eldre synlege i samfunnet vårt. At eldreombodet fekk knapt eit år på seg for å vise kva ein kan få til, før regjeringa med Ap og Sp valde å leggja det ned, er KrF skuffa over.

Dei fleste eldre går ikkje i demonstrasjonstog og protesterer. Dei trekkjer seg heller tilbake. Kanskje fordi dei opplever at deira stemme ikkje blir respektert, eller at deira kunnskap ikkje er viktig, og nettopp difor treng vi framleis eit eldreombod.

For oss i KrF er eldre ikkje berre ei gruppe, men enkeltmenneske som er ein stor ressurs i vårt samfunn.

For meg betyr det å bli eldre å bli litt klokare, ha litt meir livserfaring og kanskje bli litt rundare i kantane. Samtidig kan det bli vanskelegare til dømes i møte med alle dei digitale løysingane. Ein kan lett oppleve seg umyndiggjort. Sjølv har eg sett det med mine næraste. Difor er KrF oppteken av at når vi snakkar om digitalisering og effektivisering må vi ikkje gløyme menneske møta, som aldri heilt kan erstattast. Samtidig skal bruk av velferdsteknologi skal vere ein integrert del av kommunen sitt tenestetilbod, og bidra til at den einskilde klarer å leve eit sjølvstendig liv lengst mogleg.

KrF har alltid vore opptekne av at dei eldre skal ha gode levekår, difor lytta vi til dei eldre og sørgde for å opprette eit ombod som skulle ivareta dei eldre sine interesser då vi sat i regjering. Vi treng eit ombod som har dei eldre si sak som sitt viktigaste arbeidsområde, difor meiner KrF at vi framleis treng eit eldreombod.

Dei eldre er ei mangfaldig gruppe der vi har mange ressurspersonar. Nokre er i full aktivitet medan andre eldre opplever å stå utanfor, slite med digitale krav og lever i einsemd. Eldreombodet som heilheit, hadde som formål å lyfte alle eldre si sak inn mot fleire etater og sørger for at denne gruppa ikkje blir taparar i systemet.

Vi blir stadig fleire eldre, noko som er eit teikn på eit godt samfunn. Dei neste 40 åra vil antal personar over 70 år meir enn doble seg, og antalet over 80 år vil tredoble seg. Vi treng å fremme dei eldre sine interesser i Noreg, og det vil berre auke. Dette er noko vi må ta på alvor og KrF er uroa over at Ap og Sp fjernar ein viktig aktør for å fremme denne gruppa sine interesser og rettigheiter. Eldreombodet har ei anna rolle enn medlemsorganisasjonane fordi den har lovfesta oppgåver og rett til opplysningar frå offentlege og private organ utan hinder av teieplikta.

Eldreombodet har ei sentral rolle som pådrivar, oversjåar og skal sørge for at Noreg er eit godt land å bli eldre i. Når regjeringa vil fjerne ombodet signaliserer dei på mange måtar at dei eldre si stemme er mindre viktig. KrF oppmodar den sitjande regjering å oppretthalde Eldreombodet.