La regnbuen farge Stavanger!

Benedicte Solaas

Høyres Erlend Jordal lanserte i forrige uke ideen om å opprette en regnbueplass i Stavanger. Slik at Stavanger, likhet med storbyer som Bergen og Oslo, er med på å heve fanen for mangfold. Stavanger Arbeiderparti støtter helhjertet forslaget.

Vi heiser regnbueflagget og har vår egen parade når Pride arrangeres i Stavanger i september, men etter masseskytingen som også rammet homofile ved London pub i Oslo, er Stavanger Arbeiderparti enig i at det er behov for en plass som kan bli et symbol på åpenhet og toleranse. Stavanger Arbeiderparti vil være med å støtte Jordals forslag om at byen vår får en egen regnbueplass.

Faktisk ble det vedtatt på Stavanger Arbeiderpartis årsmøte tidligere år at vi ønsket å se på en løsning for en slik varig markering av kjærlighetsmangfoldet i byen vår.

I dagene før Pride skulle arrangeres i Oslo ble Osloskolen kritisert for at de brukte Pride som en del av undervisningen. Noen mente at de «pushet» ideologi på elevene og at skolen indoktrinerer barna. Folk må selvsagt få lov å mene hva de vil. Og det er helt legitimt at en ikke ønsker å sende barn i Pride-paraden. Likevel må det være rom for å bruke Pride som en del av undervisningen når barn skal lære om mangfold, respekt og menneskeverd.

Slike debatter viser at det forblir viktig å stå opp for det skeive miljøet, som fortsatt kjemper for sine rettigheter. Og enda viktigere etter hendelsene i Oslo. Det bør ikke være oppsiktsvekkende at barn på skolen lærer at de skal respektere at jenter kan være glade i jenter. At gutter kan være glade i gutter. Eller at jenter og gutter er glade i hverandre. Slik Kongen sa i sin tale i 2016.

Noen tenker til og med at det kanskje er bedre at de ikke lever og at skeive ikke finnes.

For mange skeive er det vanskelig å fortelle om sin legning. Noen tenker til og med at det kanskje er bedre at de ikke lever og at skeive ikke finnes. Holdningsskapende arbeid og toleranse gir muligheter for endring. Slik at alle kan få være som de vil, og elske den de selv velger å elske. Og kanskje skolens oppmerksomhet på at man skal respektere mangfold kan bidra til at «jævla homo» ikke forblir blant det mest brukte skjellsordet blant unge.

Kongen avsluttet sin tale med hans håp for Norge; at vi skal ta vare på hverandre. Dessverre har vi fortsatt en vei å gå. Det mest ekstreme beviset på det ble vi vitne til gjennom brutaliteten som utspilte seg i Oslo. Men også i kommentarfeltet i Aftenbladets artikkel om Jordals forslag kommer det klart fram at vi har et stykke igjen til mål.

I Arbeiderpartiet sier vi at alle skal med. Det gjelder også de skeive. Vi tror derfor det er viktig og riktig at vi får på plass en regnbueplass i Stavanger, og vi ser fram til å være med på diskusjonen om hvor den skal være i utvalg for miljø og utbygging.

