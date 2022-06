Farlig å delta i fredelige protester

Leidy Cadena Torres er en ung statsviter fra Colombia. 28. april 2021 ønsket hun å delta i en fredelig protest i Bogotá sentrum i forbindelse med nasjonalstreiken. Hun reiste sammen med sin kjæreste og en vennegjeng. Før de kom dit, skjøt en agent fra opprørspolitiet henne i øyet med en gummikule. Leidys øye eksploderte og måtte senere fjernes. Ingen har til nå påtatt seg ansvaret for hendelsen.

Vi i Amnesty Stavanger har engasjert oss i situasjonen i Colombia og i Leidys sak. Vi ønsker å stå sammen med henne i hennes kamp for rettferdighet. Dette gjør vi bl.a. ved å signere brev adressert til riksadvokaten i Colombia. I brevet krever Amnesty en uavhengig gransking av hendelsen mot Leidy, slik at den ansvarlige politimannen kan bli stilt til ansvar for det som skjedde. Vi ønsker å få så mange som mulig til å signere brevet. Om ettermiddagen 20. juni deler vi ut løpesedler i Stavanger sentrum. Det vil også henge en plakat på Sølvberget i 1. etasje. Løpesedler og plakat har informasjon som leder til Amnestys aksjon.

Etter angrepet nektet opprørspolitiet å hjelpe Leidy slik at hun kunne få medisinsk behandling. Hun måtte selv bruke masse tid og krefter på å oppsøke hjelp. På sykehuset ble det bekreftet at øyet hennes hadde eksplodert og måtte fjernes. Under sykehusoppholdet gikk Leidy live på Instagram og fortalte om hva som hadde skjedd. Hun tenkte:

Til tross for at Leidy fryktet for konsekvensene av å bruke stemmen, lot hun seg ikke stoppe. Resultatet? Kontoene hennes på sosiale medier ble stengt ned. Hjemme hos hennes mor ble krutt fra fyrverkeri puttet under døren slik at et teppe ble påtent, og hun mottok dødstrusler. Leidy har nå søkt asyl i Norge sammen med sin kjæreste og mor som også ble truet.

Leidy er langt fra den eneste som har blitt utsatt for politivold i Colombia. Amnesty International og

samarbeidsorganisasjonene våre dokumenterte over 100 tilfeller av mennesker som opplevde øyeskader som følge av politivold i Colombia i 2021. Etterforskningen tyder på at det eksisterer en intensjon om å skade og lemleste fredelige demonstranter. Målet virker å være å etterlate synlige skader som fungerer som en advarsel til alle som vurderer å ta til gatene for å uttrykke sine meninger. Søndag 19. juni er det andre runde i presidentvalget. Vi håper Colombias neste president vil gjennomføre omfattende politireformer.

Norge var en viktig tilrettelegger for fredsforhandlingene i Colombia da de startet i 2012, og Norge har også fulgt opp implementeringen av fredsavtalen fra 2016. Fredsavtalen mellom myndighetene og FARC- EP har imidlertid ikke hatt den ønskede effekten på menneskerettighetssituasjonen i Colombia. Dette skyldes i stor grad at den colombianske staten har mislykkes med å oppfylle sine forpliktelser i avtalen. Amnesty International har derfor oppfordret norske myndigheter til å ta til orde for en skjerpet kritikk av colombianske myndigheters innsats.

Da Leidy kom til Norge for å søke asyl, ble hun møtt av en politibetjent som ga henne en utstrakt hånd. Hvilken kontrast til det hun hadde opplevd i Colombia! Å møte denne politibetjenten gjorde et sterkt inntrykk på Leidy. Dette er bl.a. hva hun håper for Colombia – at Colombia gjennomfører en politireform.

Den 19. juni er det klart for andre og avgjørende runde av presidentvalget i Colombia. Måtte valget bli et vendepunkt for menneskerettighetssituasjonen i landet!!!