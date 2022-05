Jeg har nok i likhet med mange andre flere gode minner fra mine 17. mai-feiringer. En gang gikk jeg faktisk to ganger i samme folketog i Stavanger. Først gikk jeg med bystyret helt fremst i toget. Etter at vi var kommet i mål sprang jeg tilbake til startpunktet til tilhengeren med en gruppe rockere fra Kannik Rock Project som gikk nesten sist i Folketoget. Et artig minne. Nå håper jeg at flere får oppleve gode og artige minner fra 17. mai i år.

Ja, endelig! Jippi! Etter to lange og krevende år med covid blir det endelig skikkelig 17. mai-feiring igjen! Med is og pølser, barnetog og folketog, russetog og russekort, flagg og finklær, korpsmusikk og sang, latter og glede, hurrarop og jubel. Det er dette mange av oss har gledet oss til etter denne lange ventetiden. Digital feiring er ikke helt det samme som en ordentlig god gammeldags 17. mai-feiring. Vi kan nå legge bak oss to år med isolasjon og restriksjoner. Det blir nesten som å feire en frigjøringsdag.

Jeg merker at gleden inni meg vokser, og jeg ser fram med nesten barnslig glede til å igjen kunne oppleve morgendagen med alle korpsene og elevene som går i barnetoget. Russetoget med de røde og blå draktene. Og ikke minst folketoget med både korps og spennende bidrag fra lag og organisasjoner som har sett fram til denne dagen i to år. Noen danser, noen synger, noen speider og noen viser fram idrettsprestasjoner. Dette blir bra!

Etter to lange og krevende år med Covid blir det endelig skikkelig 17. mai-feiring igjen! — Kolbein Haakon Lunde

Men 17. mai er mer enn bare feiring. Det er også en tid til ettertanke. Fra Norge fikk grunnlov i 1814 har det vært en lang vei å gå før friheten har nådd alle. Det har blitt oppnådd mange delmål gjennom årene. Et viktig årstall som må huskes er 1913. Det er i dette året at Norge innførte demokrati. Alle norske borgere fikk stemmerett dette året, både menn og kvinner.

“Frihet for den enkelte, ansvar for hverandre” er et Venstre-slagord som var med å føre meg inn i politikken. Friheten som jeg opplever i Norge, gir en forpliktelse til å vise ansvar for de som trenger en hjelpende hånd. I morgen feirer vi denne friheten, men 17. mai er dagen vi ikke bare må feire, men minnes den friheten vi lett tar for gitt. Vi lever i en verden hvor altfor mange ikke har muligheten til å erfare den friheten vi har.

Med Ukraina-krigen som bakteppe, må vi huske alle de som har vært med å kjempe for at vi kan feire grunnlovsdagen i frihet. Dette er en dag som vi feirer sammen uavhengig av tro eller partipolitisk tilhørighet. Friheten til å kunne vise toleranse og respekt selv om vi til tider kan være uenige. Friheten som gir muligheten til å være forskjellige og allikevel akseptere andre for den de er.

Denne friheten gir oss håp og framtidstro selv i tider med kriser og krig. Vi kan sammen jobbe for å skape en bedre verden hvor vi finner rom for de som trenger en hjelpende hånd, enten det er naboen eller noen som har måttet flykte fra krig, nød eller annen fare.

Nyt dagen, del friheten. Del mange varme smil og mange gode hilsener til både kjente og ukjente.

