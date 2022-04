Er det kroken på døra for familiebruket?

Familiebruket, finnes det? Er det for seint for eit norsk landbruk med variert bruksstruktur?

Jordbruksforhandlingane står for dør. Nok ein gong er det store forventningar til eit godt oppgjer, til at lønsamheita i næringa skal koma opp på eit akseptabelt nivå samanlikna med andre næringar.

Sjølv er eg sauebonde på Finnøy og har gjennom mange år sett utviklinga i næringa på nært hald. Og det eg ser uroar meg. Vi har no hamna så langt bakpå når det gjeld inntekt at det vil ta mange år, kanskje til og med fleire generasjonar, å retta opp. Så ille er det at eg har mine tvil om det i det hele let seg gjera, ja, om det er fornuftig. I så fall må matprisar og tilskot aukast, og då blir det forståeleg nok endå meir sjau. Auka tilskot er problematisk i forhold til internasjonale handelsavtaler, og auka pris i butikk vil forbrukaren reagera på.

Rekneskapen

Eg driv eit bruk på 409 dekar der 52 av desse er fulldyrka og 150 er innmarksbeite, og eg har 120 vinterfôra sauer. Totalt krev dette ein arbeidsinnsats på kring 1500 timer i året. I landbruket er eit årsverk rekna til rundt 1800timer. Det betyr at min innsats på bruket utgjer rundt ein 80 prosent stilling. Rekneskapen blir då som følger: 120 vinterfôra sauer gir omsetnad på omlag 240 000 kroner. Så kjem tilskot frå staten på rundt rekna 250 000 kroner. Samla blir ei inntekt på 490 000 kroner. Så kjem utgiftene. Gjødsel, kraftfôr, maskinkostnader på traktor og anna. Lat oss seia at det ligg på kring 240.000. Då står eg igjen med 250.000 kroner til løn, skatt, renter og avdrag.

Ein 80 prosent stilling i dag som lærar eller industriarbeidar ligg på kring kr 500 000 - 450 000 kroner i året.

Ser du kor eg vil hen?

Ja, eg veit at dette er ei forenkla framstilling, men poenget mitt er:

Det som for ganske få år sidan var ein arbeidsplass er ikkje lenger det.

Gjeldsslave i eiga næring

I Stavanger kommune er det stort fokus på jordvern. Ikkje eit dekar skal gå tapt. Me treng alt til matproduksjon. Vi i KrF er dei første til å støtta dette, men utan lønsamheit til å driva jorda har dette vernet diverre ingen funksjon.

Så korleis løysa dette?

Det einaste som er forsvarleg er diverre å gjera akkurat det staten har lagt opp til i mange år, uansett kva parti som er i regjering: Om du ikkje vil bli gjeldsslave i di eiga næringa så må du kanskje finna deg noko anna å gjera. Vel, det er det allereie mange bønder som har gjort. Problemet er at den som vil satsa må ta høg risiko, han blir aleine i bygda og fagmiljøet forsvinn. Einsamheit blant bønder er allereie ei kjent utfordring.

Ei anna utfordring er tala som SSB og andre legg fram kvart år i samband med jordbruksforhandlingane. Tal og statestikkar som sprikar i alle retningar og som bonden ikkje kjenner seg igjen i. Tal som ikkje stemmer med verkelegheita, men som budsjettnemnda likevel legg til grunn til forhandlingane. Ein kan rett og slett spør seg om politikarar, bondelag og BSL ikkje forstår systemet dei sjølv har utvikla.

Bønder bukkar under

Det er diverre mange bønder som har bukka for dei aukande utgiftene. Det er så mange triste historier i kjølvannet av dette. Ettertida vil vise om dette er byrjinga på slutten for norsk landbruk.

Vil me verkeleg det?

Mykje står på spel. Debatten om norsk landbruk er altfor viktig til å bli redusert til politisk spel. Det er ikkje nok med fine ord og festtalar.

No krev me handling.

Landbruksministeren får to utfordringar av KrF inn i forhandlingane:

1. Gi bonden ei løn å leve av og håp for framtida - for at nokon skal være villig til å satsa på landbruksyrket må vi sjå ei betydeleg inntektsvekst og reduksjon av inntektsgapet.

2. Ekstraordinære utgifter krev ekstraordinære tiltak. Nå må bonden få garanti om at det vil koma ei snarleg ekstraordinær utbetaling for å avhjelpa likviditetsutfordringane mange bønder står i. Det er nådet gjeld, og eg håpar regjeringa sikrar at vi er på rett side av historia. Vi treng eit sterkt landbruk i hele landet! Bonden er viktig for matberedskapen i landet vårt. Spesielt i ei tid som dette.

Stavanger kommune er ein av dei største landbrukskommunane i landet, det gir oss eit ekstra ansvar for god bruk av ressursane framover. Vi må ta vare på matjorda og legga til rette for ein berekraftig og levande norsk matproduksjon i åra som ligg framfor oss. Matproduksjon er så viktig at det ikkje kan baserast på dugnad.

Den nye regjeringa har lova mykje og gitt næringa eit håp. Klarer dei ikkje og levera i forhandlingane dette året er eg redd det er kroken på døra for det som alle parti kallar «levande landbruk i heile landet»