Mer helhetlig skoledag – bygget på kunnskap

Barn bruker allerede mange timer hver dag i barnehage, på skole og i fritidsordninger. Denne utviklingen har pågått siden 1980-tallet ettersom stadig flere husstander etter hvert hadde begge foreldrene i fullt arbeid, og all den tid skoledagen sluttet lenge før foreldrenes arbeidsdag. Behovet for helhetlige tilbud minsket ikke for de minste med innføring av skole for 6-åringer for 25 år siden. Skolefritidsordningen ble lovfestet i forbindelse med reform 97.

Alle barn har rett til å kunne leke, lære, utvikle seg og utfolde seg i trygge og gjennomtenkte omgivelser. Det gjelder både i barnehagen, på skolen og på skolefritidsordningen. Alle disse er svært viktige fellesarenaer for kunnskap, gode relasjoner, lek, inkludering og sosial læring.

#Norgesbestebarneby

Arbeiderpartiet og våre samarbeidsparter uttalt tydelige ambisjoner om at Stavanger skal være #norgesbestebarneby. Det er derfor viktig for oss å sikre at flest mulig skal ha anledning til å delta i det viktige fellesskapet på skolen – også etter undervisningstiden.

Gratis SFO gratis er allerede innført for alle førsteklassinger. Til høsten reduserer vi prisen også for 2. – 4. klasse. Effekten av reduserte kostnader er at flere barn får ta del i den viktige felleskapsarenaen som skolefritidsordningen utgjør.

Vi er derfor stolte over å ha funnet midler for å gi dette tilbudet, men det er likevel ikke slik at vi er helt tilfredse med det. Når vi nå ønsker å teste ut helhetlig skoledag er det fordi vi ønsker å se på om det er andre måter å organisere skoledagen på – noe som tar inn over seg at stadig flere av våre minste barn er en del av tilbud som utgjør det meste av dagen deres.

Ikke mer fag

Forsøket dreier seg ikke om heldagsskole hvor frilek og sosial omgang erstattes med fagundervisning. Det handler derimot om en pilot for om mer helhetlig tenkning kan være med å løfte kvaliteten ytterliggere på skolefritidsordningen, eller kanskje å sørge for at skolene kan enda bedre legge til rette for lek, sosial aktivitet og fag gjennom skoledagen? Det kan kanskje også være med på å ta bort leksestress i hjemmet etter en lang dag?

Kanskje det kan være med å gjøre noe for folkehelsen gjennom skolematordninger, eller gi enda mer tid til fysisk aktivitet? Eller, som Stoltenberg-utvalget mente i 2019, at det kan være et viktig tiltak for å jevne ut kjønnsforskjeller i skolen og videre utdanningsløp?

Det er mange spørsmål og en pilot vil kunne gi noen, om ikke alle svarene. For å kunne ta gode avgjørelser må man ha kunnskap. Det er nå 20 år siden Utdanningsdirektoratet gjennomførte et prøveprosjekt med «helhetlig skoledag» ved ni grunnskoler.

Forsøket den gangen inkluderte blant annet skolemat, fysisk aktivitet og større grad av samarbeid mellom skole og skolefritidsordning. I sluttrapporten ble det konkludert med at det ikke var signifikante effekter verken på læringsutbytte, helse eller læringsmiljø.

Verden har endret seg siden den gang, og kanskje må også tankegangen rundt helheten i tilbudene til våre minste også gjøre det samme. Men, da må det bygge på kunnskap og erfaringer fra piloter slik som det som nå skal gjennomføres i Kvernevik.

Må ha kunnskap

Gjennom forsøket ønsker vi å høste erfaringer - fra foreldre, lærere og ikke minst fra barna selv. Derfor skal forsøksprosjektet på Kvernevik også følges opp av forskning – hvor både trivsel, skoleresultater, fravær og en rekke andre forhold.

Arbeiderpartiet er opptatt av at kunnskap ligger til grunn for hvordan vi utvikler skolene våre inn i framtiden sammen med lærere og foreldre. Derfor håper vi på åpne sinn, god vilje og oppslutning fra alle aktører. Dette for å få til et godt prøveprosjekt på Kvernevik.