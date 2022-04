Hvordan kan vi hjelpe flyktningene fra Ukraina?

Flere hundre har stilt boliger og hjem til disposisjon. Utstyr doneres. Konserter arrangeres. Folk vil så gjerne hjelpe. Men hva trenger flyktningene fra Ukraina nå?

Flyktningene er her, og flere vil komme de neste ukene. Deres behov vil endre seg raskt. I dag bor de fleste på akuttmottak, eller i regi av politiets utlendingsavdeling i Sandnes eller i private hjem i påvente av registrering og plass i akuttmottak. Videre har Stavanger formannskap sagt ja til å bosette 750 flyktninger, etter en anmodning fra IMDI, og et bredt flertall har slått fast at vi er parat til å ta imot flere.

Politikerne i Stavanger vedtok raskt en ordning hvor lokale organisasjoner kan søke om støtte til aktiviteter for flyktninger. Den vil fortløpende vurderes utvidet. En handlingsplan for en felles innsats er utarbeidet i tett samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Kommunen har en nyttig samleside for informasjon som man lett finner frem til ved å søke opp «Stavanger kommune Ukraina». Frivillige oppfordres til å ta kontakt med organisasjonene listet opp her. Alternativt kan man kontakte Sunniva S. Roberts fra seksjon frivillighet, også listet på siden. Dette gir muligheten til å kanalisere ressursene der det mest trengs.

Responsen fra kommunen baseres på tilbakemeldingene om konkrete og oppdaterte behov fra flyktningene selv, frivillige organisasjoner og fra tjenesteapparatet. Det har vært svært mange hjertevarmende initiativ allerede, hvor frivillige og ressurspersoner tar kontakt for å tilby konkrete tjenester eller utstyr. Videre vil det bli stadig viktigere å ta utgangspunkt i hva som er flyktningenes behov akkurat nå – for så å finne frivillige og organisasjoner som kan levere dette. Situasjonen utvikler seg raskt, og responsen må justeres underveis. Det kan derfor være at frivillige ikke får oppdrag med en gang. Her er det viktig å være tålmodig – initiativet settes stor pris på, og man vil bli kontaktet til slutt

Til nå har det vært et stort fokus på utstyr. Over 90 prosent av de ankomne er kvinner og barn, og folk har donert sovesenger, barnevogner, sanitær- og annet utstyr av enhver sort. Ukrainske bøker trykkes opp, gratis norskkurs tilbys, ja selv yogatimer for flyktninger blir arrangert. Mange har også donert utstyr og penger til flyktninger i Ukraina og næromkringliggende områder.

Nye konkrete behov som er meldt inn er foreløpig:

Behov for PCer, hovedsakelig fra bedrifter. Dette arrangeres av Stavanger Active People Society. Mottak av PC og verksted hos Creator Maker Space på Forus. Ring 91752340.

Behov for sykler, og lokaler til lagring og utdeling. Rogaland Syklistforening. Ring 92632579

Konkrete forespørsler om utstyr kan komme fra Thon, Ukrainsk forening i Rogaland eller andre organisasjoner, da vil det avtales hvor en kan levere.

Andre behov: Aktiviteter, transport, lokaler, tilgang til underholdning (kino, konsert, museum), frivillige til flyktningguide, nettverk og støtte.

Flere boliger trenges! Det er fortsatt et stort behov for boliger. Mange har allerede meldt inn ledige boliger for flyktninger som skal bosettes i kommunen. Her skal eneboliger og leiligheter først tas i bruk, men andre innmeldte boliger fra våre innbyggere vil bli vurdert ved behov senere (sokkelleiligheter, rom/etasje i bebodde boliger o.l.). Oppfordringen er imidlertid krystallklar: Har du plass til flyktninger, og ennå ikke har tatt kontakt, vil Stavanger kommune svært gjerne ha beskjed om dette.

Hva gjør kommunen? Kommunen skal sørge for at flyktningene som kommer til akuttmottak i Stavanger får tilbud om nødvendige helsetjenester, skole og barnehage. Dette tjenesteapparatet bygges nå opp. De som skal bosettes i Stavanger skal få et sted å bo, og de skal følge et tilpasset introduksjonsprogram.

Helsehjelp til flyktninger: Kommunen yter helsehjelp og annen assistanse til flyktningene som kommer til kommunen (både til akuttinnkvarteringen og for mer langvarig eller permanent bosetting). Stavanger har opprettet et eget helseteam som skal gi helsetjenester til flyktningene på mottaket i form av kartlegging av helsetilstand, sikre tuberkulosescreening, tilbud om vaksinering og annen helsehjelp. Helseteamet består av lege, psykolog, sykepleier, helsesykepleier og personer med sosialfaglig og flerkulturell kompetanse. Dette teamet er allerede i fullt arbeid på Thon-hotellet. Interessen for å jobbe her er stor, og det trengs flere helsesykepleiere og sykepleiere. Andre yrkesgrupper med relevant erfaring er også aktuelle. Helseteamet skal bidra til at flyktninger og asylsøkere kan benytte seg av de ordinære helsetjenestene i kommunen. Kommunen skal blant annet hjelpe med å søke om fastlege hos Helfo, og ruster seg nå for å håndtere legebehovet frem til dette.

Skole: Stavanger kommune er ansvarlig for å gi et opplæringstilbud til barn i skolealder. I første omgang arbeides det med en sentral organisering av skoletilbudet i regi av Johannes læringssenter, med planlagt oppstart rett over påske. Innføringsbarnehagen, innføringsskolen og innføringsopplæringen på Johannes vil bli svært viktige fremover. Barnehage: Når flyktningene er bosatt, vil de i få rett til barnehageplass. Barn som bor i akuttinnkvartering, har ikke rett til barnehageplass da oppholdet her er av midlertidig karakter, men det arbeides for å gi et barnehagetilbud til disse barna også. Kommunen skal tilby gratis barnehageplass til barn i den såkalte MAMOT-ordningen, f.eks. personer som bor privat i en boløsninger av midlertidig karakter, men hvor et aktivitetstilbud ikke finnes.

Stavanger kommune følger situasjonen nøye og samarbeider tett med nasjonale myndigheter. Krisen vil kreve stor innsats i året som kommer – for dette er bare begynnelsen. Svært mye ligger foran oss. Men vi har allerede sett en enorm vilje til å hjelpe flyktningene i Ukraina og nærområdene, og til å hjelpe dem til en ny start i vår by. Den enorme solidariteten og menneskekjærligheten som ligger i bunn varmer, men gir viktigst av alt et stort håp for fremtiden. Tusen takk for innsatsen så langt.

Vi har en enorm styrke i vårt lokalsamfunn. Den mobiliserer vi nå. Dette kommer til å gå godt.