Uforutsigbare tider

Er det en ting de siste månedene har vist oss, så er det at energipolitikken er sårbar. Helt siden før jul har vi alle sett med skrekk på skyhøye strømpriser, og måttet gjøre uvanlige grep i hverdagen som å sette makstid for dusjing og å ha gitte timer i døgnet til å sette på oppvaskmaskinen.

Når krigen herjer i Europa – når vår egen nabo i nord har gått til en ren angrepskrig mot Ukraina, så kan disse tingene virke absurde å i det hele tatt bry seg om. Men det er ingen tvil om at tiden vi er inne på røyner hardt på privatøkonomien til hver enkelt familie og at det oppleves mer utrygt og uforutsigbart enn før.

Energipolitikk har blitt en sentral del av sikkerhetspolitikken – og er fortsatt i aller høyeste grad en del av klima- og miljøpolitikken. Vi er avhengig av forutsigbarhet når det uforutsigbare skjer. Ikke bare for vår egen del, men for resten av Europa sin del. Vi kan ikke akseptere at Putin er en premissleverandør for stabil kraftforsyning.

Strømkrisen vi nå har stått i ser ut til å bare være en frisk bris for det som skal komme. Strømprisene var allerede utsatt for enorme svingninger i markedet, og da hjelper det ikke at Russland – som forsyner store deler av Europa med gass – nå har vist sitt sanne ansikt som et totalitært regime vi ikke lenger vil handle med og være avhengige av. Uten russisk gass må Europa ha et alternativ, og her kan heldigvis Norge stille opp med grønn fornybar energi og kraft. Men vi må få opp tempoet og komme i gang!

Nå er det ikke bare strømprisene som gjør det utfordrende for lommeboken. Det ligger an til fortsatt stigende matvarepriser. Drivstoffprisene ligger nå stabilt over 20 kroner literen. Rentehevingene har begynt å komme. Norges Bank har innen utgangen av 2023 forespeilet hele sju rentehevinger – og det er så lenge situasjonen i Europa ikke forverres ytterligere.

For de aller fleste vil summen av alle disse økte kostnadene bli vanskelig å møte. Det må vi være forberedt på. Vi må ruste oss for en storm der vi skal ta vare på egen befolkning samtidig som vi skal sørge for at sårbare kvinner og barn på flukt skal få et godt liv. De fleste har så vidt kommet seg etter en slitsom og lang pandemi som har krevd mye av oss alle. Nå står vi overfor en ny krise, og en krise som vi ikke har sett maken til i moderne tid.

Strømkompensasjonsordningen har vært et godt tiltak for privatøkonomien. Men det er vanskelig å skulle kompensere for økte priser generelt i samfunnet, uten at dette vil slå negativt ut på inflasjonen i økonomien. En renteøkning på 1 % på en gjeldsbyrde på 4 millioner gir en økt kostnad på hele 40.000 kr og er et betydelig innhogg i den økonomiske situasjonen.

Høyre har både lokalt og på Stortinget tatt opp situasjonen til næringslivet og behovet for tiltak, spesielt for de små og mellomstore bedriftene som ikke har faste strømavtaler. Men også her er regjeringen bakpå og anerkjenner ikke behovet for tiltak. Det er svært bekymringsfullt de tilbakemeldingene som kommer om at gartneri stenger ned og makter ikke å få til lønnsom drift, og transportselskap knekker nakken på grunn av enorm økning av drivstoffprisene.

Det er krevende å se hvordan situasjonen videre vil utvikle seg. Her er det ikke en løsning eller ett svar. Spesielt siden krigen er pågående og det er vanskelig å anslå når- og hvordan krigen ender. Men noen ting kan vi slå fast allerede nå. Det er behov for kompenserende tiltak. Regjeringen har iverksatt tiltak for landbruket, men næringslivet består av veldig mye mer enn bøndene.

Vi trenger å få opp tempoet for å produsere mer norsk kraft. Her må vi utnytte de ressursene og mulighetene vi har. Høyre har nylig lansert en ambisiøs plan for norsk energipolitikk som vil kunne bidra til et bedre alliert samhold og samtidig en større uavhengighet fra Putins gass.

Ambisjonene vi har for norsk havvindproduksjon må skrus opp kraftig. Det tempoet som Høyre nå legger opp til, vil kunne produsere strøm til 900 000 husholdninger. Det vil være et betydelig bidrag til norsk kraftproduksjon, samtidig som det er et betydelig bidrag til et langt mer stabilt strømmarked for Europa enn det vi ser i dag.

Vi må fortsette å være en stabil leverandør av gass i Europa. Vi må også se på mulighetene for å øke eksporten av gass på kort sikt. Uansett hvordan krigen utvikler seg, kan det framover bli knapphet på gass og en fortsatt anstrengt energisituasjon. Da må vi føre en forutsigbar lete- og arealpolitikk på norsk sokkel.