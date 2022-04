Klimagevinst i gjenbruk av eksisterende bygg

Hvilken kommune eller privat entreprenør ønsker å bli den første til å rehabilitere et bygg til en av verdens høyeste bærekraftsstandarder, spør administrerende direktør i Svanemerket, Cathrine Pia Lund, i et innlegg i Rogalands Avis. Videreutvikling av det gamle politikammeret på Nytorget kan bli et godt signalprosjekt, som bidrar til at rehabiliteringsbølgen kommer i gang også i Norge.

Byggebransjen står i dag for 40% av energibruken, klimagassutslippene og avfallsmengden i verden. Rehabilitering av bygg og gjenbruk av materiale er derfor viktige tiltak for å nå Stavanger kommunes ambisiøse målsetning om å redusere klimagassutslippene med 80% innen 2030. Vi bør derfor gjenbruke og videreutvikle våre eksisterende bygg som fortsatt har mange leveår igjen.

Tilstandsrapporten av det gamle politikammeret viser til at byggene fra 1962 og 2003 generelt er i god stand og godt vedlikeholdt. Byggene på Nytorget kan brukes i mange år framover, med minimalt vedlikehold, men det må gjøres grundigere undersøkelser før vi kjenner den eksakte klimagevinsten av rehabilitering. Fagmiljø som Sintef Community har i sin “analyser av 130 forskjellige byggeprosjekter”,konkludert med at «den største reduksjonen kommer om utbygger i stedet for å rive, velger å rehabilitere et eksisterende bygg».

Dette bør være grunnlag nok til å gjennomføre et klimaregnskap for prosjektet på Nytorget, som synliggjør klimagevinster av rehabilitering, med eller uten påbygg, opp mot riving og nybygg.