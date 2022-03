Frivilligheten viktigere enn noen gang!

2022 er Frivillighetens år. Jeg slutter meg til Kongen sine kloke ord. «En av de mest verdifulle bærebjelkene både for enkeltmennesker og samfunnet er frivilligheten.»

Nå har vi lagt bak oss to år preget av pandemi, og endelig går vi mot en mer normal hverdag. Under pandemien ble også frivilligheten en viktig brikke for å få alt til å gå rundt Frivillige som pakket engangstester, frivillige som var vakter der det var vaksinering. Enkelt personer som handlet for naboen som var i isolasjon og karantene. Frivillige som stilte opp og gikk turer med dem som ikke kunne gå alene. Takk dere alle sammen som sto på. Frivilligheten er den viktige brikken mellom det offentlige og sivilsamfunnet.

Det ufattelige, uforståelige og uendelig triste har rammet Europa. Russland sin krig i Ukraina. Igjen er det frivillige Ildsjeler de første som tar grep. Reiser av sted for å hjelpe de som må flykte fra hus og hjem i all hast. Dette er en så ufattelig stor tragedie som rammer den sivile befolkningen, dreper barn, unge og eldre. Mødre og barn flykter, mens menn blir igjen. Nå er tiden inne for oss alle til å vise nestekjærlighet og omsorg for dem som kommer. Mange barn har opplevd så grusomme ting at det er vanskelig å fatte. For noen år siden fortalte en lærer meg denne historien. Hun spurte klassen sin: «hva er den verste lyden dere vet?» Svarene hun fikk var alt fra gnikking med kniv i tallerken eller isopor mot glass. Da hun kikket utover klassen var der en elev som var blitt blek og holdt seg for ørene. Læreren kikket ned og spurte «Hva er det du tenker på» Jenta så opp med angst i blikket som tydelig vekket vonde minner, så kom ordene med lav intens stemme. «Lyden av sirene som varsler at nå kommer bombeflyene». Hun var flyktning! Nå kan vi få mange som nettopp har opplevd denne grusomheten. Da er det Frivilligheten sammen med det offentlige som igjen kan løfte oss gjennom dette.

Da er det godt å lese om alle som stiller opp. Presten på Notodden som tok permisjon fra jobben sin og sammen med andre laget en stiftelse for å hjelpe så mange som mulig. Både ved å hente de til Norge, og med mat og medisiner.

Mitt første møte med flyktninger var da jeg var 5 år. Da kom det flyktninger fra Ungarn til hjembygda mi Bjerkreim. Noen bodde hos naboen vår. Det sterkeste minnet er fra da vi var på besøk hos en familie som hadde tatt mot flyktninger. Det var sommer og varmt vær. En av dem som var kommet var en jente på omtrent samme alder som jeg. Like ved der de bodde var det et tjern. Vi gikk sammen dit. Vi kunne ikke prate sammen, men «lekespråket» var felles. Vi kastet stein i vannet og sprutet vann, lo og lekte sammen.

På åttitallet var jeg på jobb da der var en ny kollega som startet samme sted. Noe var kjent med henne. Brått ble jeg 5 år igjen ved et tjern, så for meg jenta med de vakre mørke brune øynene og det svarte håret. Var det virkelig henne som nå sto ved siden av meg. Tenk det var det. Hun hadde stiftet familie i Norge og var en viktig del av det norske samfunnet i dag.

La oss se på dem som kommer til landet vårt på ulike måter som likeverdige og viktige samfunnsmennesker med samme verdi som oss. Jeg har møtt så mange flotte og sterke personer som har et stort engasjement for at livet skal være godt, at Norge skal være et godt sted å bo. En av de er Aline, en modig og sterk dame med et brennende hjerte for å hjelpe andre. Hun kom selv alene fra Burundi som flyktning. Hun så at mange hadde behov for å finne seg til rette i det norske samfunnet. Hun startet i 2015 organisasjonen «Open Hands for You» et viktig bidrag for være et bindeledd mellom innvandrere, det offentlige og sivilsamfunnet gjennom kunnskap og læring.

For noen år siden var jeg med og tok initiativet til Frivillighetstorget i Stavanger og etablerte «Innvandrerprisen» nettopp for å vise det mangfoldet som er en del av frivilligheten. Der mange nye organisasjoner har kommet til nettopp gjennom alle de fantastiske menneske som har blitt en del av Norge og frivilligheten. Hva hadde samfunnet vært uten dere som hver uke stiller opp som idrettsledere, frivillige i kirke, og ulike foreninger. Som tar ansvar i styrer og utvalg for at ting skal fungere. Uten frivilligheten stopper Norge opp. Som et eksempel, under Verdensmesterskapet i paraidrett som ble arrangert tidligere i år var det med 800 frivillige. Hurra for dem!

Hva er det som gjør at mange velger å være frivillige? Her er noen av svarene: Så godt å være til nytte. Gleden er like mye på vår side. Mange fikk bruke andre sider av sin personlighet enn de hadde brukt i arbeidslivet. Fokuset ble flyttet ut fra en selv og det gir glede i hverdagen. Det er godt å være behøvd!

Ofte tenker jeg i takknemlighet på alle de Ildsjelene som har gått foran som gode eksempler. Som så ting i samfunnet som det burde gjøres noe med og satte i gang. Mange av de tjenestene og tilbudene vi har i dag er startet fordi noen så et behov. Jeg har i de fleste av mine arbeidsår arbeidet i ulike Institusjoner/Stiftelser som er startet av Ildsjeler. Rogalandstunet som var «hjem» for fysisk funksjonshemma, Psykiatrisk Opplysning, Mental Helse, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Skipper Worse. Felles for alle var at noen våget å se og sette i gang, gjøre noe med et udekket behov. Behov for Folkehelseopplysning, bruker og pårørende organisasjoner har hjulpet mange til et bedre liv og viktig tilskudd til de offentlige tjeneste. Mennesker som «brenner» for noe er viktige samfunnsbyggere.

KrF er opptatt å legge til rette slik at frivilligheten får gode kår. Ved at det offentlige legger til rette for å kunne gi tilskudd til det frivillige arbeidet som er den viktigste bærebjelken vi har for et samfunn og vokse opp i, og leve hele livet i.

Frivilligheten er en enorm ressurs. SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020, anslår at den frivillige arbeidsinnsatsen i de ulike organisasjonene utgjør 142000 årsverk og bidrar med en verdiskapning årlig tilsvarende svimlende 78 milliarder kroner. Forskningen viser at mennesker som gjør frivillig arbeid er lykkeligere og har bedre helse.

Den største glede en kan ha er å gjøre andre glad. Denne sannheten går aldri av mote.

Et smil du gir kan endre dagen for en annen. Så møt dagen og hverandre med smil og åpenhet!