Nytorget hva nå?

Protester mot å rive Politikammeret ved Nytorget har vært mange og høylytte. Sentrumsplanen åpner riktignok for riving, men denne planen er basert på 10 år gamle forestillinger. Vekst var da et erklært hovedmål. Miljøhensyn er etter det blitt stadig viktigere og ble til de grader presisert i FN’s siste klimarapport, publisert 9. august i fjor. Klimaendringene kommer raskere, blir mer intense og rykker nærmere om vi ikke handler straks! Vi har knapt «tida og veien». Siden forrige klimarapport kom i 2014, er det satt nye utslippsrekorder hvert eneste år, bortsett fra i 2020 som ble preget av korona-nedstengning, men i Stavanger presterte vi faktisk å øke utslippene også under pandemien! Hva kan vi så vente oss i tiden som kommer? Formannskapet behandlet saken om Nytorget 10. mars i år, saken passerte uten at oppdaterte miljøhensyn ble ivaretatt. Reguleringsplan skal nå utarbeides.

Bilens plass

Null vekst i bruk av privatbil er et nasjonalt mål. Sentrumsplanen følger faktisk dette opp ved å redusere antall parkeringsplasser. I formannskapet stilte MDG seg derfor spørrende til å etablere 300 nye parkeringsplasser ved Nytorget. I protokoll fra møtet framgår at Kommunedirektøren vil komme tilbake til parkeringssituasjonen i sentrum ved fremleggelse av et reguleringsplanforslag. Dette kan vanskelig forstås annerledes enn at et flertall velger å se bort fra overordnede mål om nullvekst i bilbruk. Det er overraskende, ikke minst fordi hovedkollektivaksen gjennom sentrum (Klubbgata) befinner seg mindre enn 100 m unna Nytorget, og avstanden til regionens største kollektivknutepunkt, Bystasjonen, er knappe 500 m. Utover dette viser en relativt fersk brukerundersøkelse at de som besøker sentrum er godt fornøyd med parkeringstilbudet. Hvorfor da anlegge et stort nytt parkeringsanlegg? Mellom annet Ap argumenterer med at gateparkerte biler, i tilstøtende boområder, da kan henvises til dette anlegget. Men om ikke tilbudet subsidieres skal folk sannelig få betale for plass i et anlegg til en kostpris på mer enn 250 millioner. Forresten vet vi at folk som velger å bosette seg sentralt kanskje ikke har egen bil eller velger å delta i en bildeleordning.

Oppsummert taler alt for at et stort parkeringshus på Politikammertomten bør skrotes.

• Blå linje viser tilkomst • Rød linje viser retur. • Stiplet blå linje viser ny rampe opp til Birkelandsgata. Dette som alternativ til å belaste Kongsgata, det vil nemlig være i strid med prinsippene for bussvei, hvor bussen skal følge en trasé reservert for den alene. (Illustrasjon)

Krøkkete trafikkløsninger

Nytorget stenges for biler, det er bra! Adkomst til et eventuelt parkeringshus må da finne sted fra Bergelandsgata, men det blir ganske problematisk. En skisse fra kommunen viser at fra rundkjøringen ved Lagård ned til Jernbaneveien, skal busser og privatbiler følge samme trasé. Det bryter med bussvei-konseptet, som forutsetter trasé reservert for bussen alene. Dette prinsippet er med hard hånd gjennomført langs hele traséen, men forlates altså her ved adkomst til regionens viktigste kollektivknutepunkt. For å komme seg videre opp til Bergelandsgata skal parkeringssøkende biler følge Kongsgata til krysset med Stiftelsesgata. Kongsgata er her på det aller smaleste og Stifelsesgata er særdeles bratt. Løsningen framstår som kontroversiell og særdeles krøkkete. Forøvrig skal Kongsgata og Klubbgata tilrettelegges som hovedkollektivakse gjennom sentrum og har så langt i alle planer vært reservert for buss alene.

Et dårlig alternativ

Kanskje kommunen er i ferd med å se at det å benytte eksisterende gater blir for kontroversielt. Skissen fra kommunen viser i hvert fall en alternativ tilkomst i form av en rampe direkte fra Fylkesvei 441 opp til Birkelandsgata (Bergelandsgatas forlengelse). En slik rampe vil kreve utvidelse av selve broen, bli særdeles kostbar og visuelt krevende å tilpasse, mellom annet i forhold til nordre del av Lagårdsparken. Oppsummert taler alt for at et stort parkeringshus på Politikammertomten bør skrotes.