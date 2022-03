Tilsvar til Ljones Brekke/Halleland

Ikke-heterofile skårer signifikant dårligere enn heterofile i SSBs livskvalitetsundersøkelse fra 2021. Bifile og transpersoner rapporterer om store levekårsutfordringer i Bufdirs levekårsundersøkelse fra samme år. Homo er fortsatt et av de mest brukte skjellsordene i norske skolegårder, og skeive er overrepresentert på statistikker innen psykisk uhelse.

Med dette bakteppet møter vår fagavdeling Rosa kompetanse fagfolk som vil utgjøre en forskjell i skeives liv. Likevel kan vi stille klokka etter forsøkene på å skape moralsk panikk fra KrF og andre konservative hold når det er snakk om å ruste fagfolk til å møte det reelle mangfoldet.

At en interesseorganisasjon for lhbt-personer har politikk som angår lhbt-personers liv fortjener ikke sensasjonspreget Ljones Brekke og Halleland legger opp til. Hvorvidt temaene er naturlige i kurs som omhandler trygge og gode skolemiljøer nevner de ikke.

[ Sæbø tar feil om KrF! ]

Det finnes et enormt mangfold i norske barnehageavdelinger og klasserom i dag. Uansett hvordan familien ser ut og har blitt til så skal barna få utvikle seg og utforske egen identitet. Det krever trygge fagfolk som ikke rynker på nesen i møte med andre som ikke ligner dem selv.

Det er interessant å se KrFs varsko når FRI og Rosa kompetanse deler relevant forskning og erfaringer om skeive liv med fagfolk. Inntil nylig satt KrF regjering med to partier som i likhet med FRI vil avskaffe sexkjøpsloven, og regjeringen hadde to partiledere på rad i sjefsstolen i Kunnskapsdepartementet fra et parti som vil tillate altruistisk surrogati

Det viser at det er mulig å ha flere tanker i hodet samtidig. I arbeidet med å skape trygge og gode oppvekstmiljøer for barn og unge må vi dra sammen. Vi er derfor utrolig glade for arbeidet KrF la ned for å utarbeide Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse som ble vedtatt i Stortinget i februar i 2020.

Der står det nemlig at “Alle tjenester som jobber med barn og unge skal ha grunnleggende kunnskap om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, slik at de kan møte barn og unge som har spørsmål om kjønn og seksualitet på en trygg og kompetent måte. (..) Det er særlig viktig at undervisning i skolen tar opp kjønn, identitet og seksualitet.”

Som Rogalands Avis skriver i sin leder må fagfolka få kompetansen fra et sted. Den KrF-initierte opptrappingsplanen nevner derfor FRI og Rosa kompetanse som én leverandør. Etter hvert vil vi forhåpentligvis få flere som kan og vil bedre en utfordrende situasjon.

Formålsparagrafen vår sier at «FRIs mål er et samfunn der alle åpent kan leve ut sin seksuelle orientering, kjærlighet, kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert eller trakassert.» Inntil vi kommer i mål med dette vil vi mer fortsette å dele relevant forskning og historier fra levde liv med fagfolka som skal ut og møte mangfoldet i sin arbeidshverdag. Håpet er å se bedring i skeives livskvalitet og levekår om noen år.