Byens mest spektakulære park og rekreasjonsområde?

Benedicte Solaas

Det er mulig å realisere. Midt i hjertet av Stavanger. På taket av byens storstue, Sølvberget. Andre storbyer som New York og London bruker takområdene på signalbygninger til å lage grønne rekreasjonsområder, eller byhager om du vil. Så vil kanskje ikke et grønt tak på Sølvberget være helt det samme som The Met Rooftop i New York, men vi har et fantastisk uutnyttet potensial i å ta det i bruk og gjøre det tilgjengelig for byens innbyggere.

Maiken Ree

Sølvberget er allerede den mest besøkte kulturinstitusjonen i Rogaland med 1,5 millioner besøkende i et normalår. En hage på taket kan gjøre bygget til et enda mer populært samlingssted og gi et kjærkomment grønt innslag i byrommet – noe vi virkelig ikke har for mye av i sentrumsområdet.

Stavanger skal være barnebyen og vi vet at barn elsker biblå i byen.

Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for at et grønt tak gjøres attraktivt for hele byens befolkning gjennom å skape et rekreasjonsområde midt i sentrum. Lage en arena for kulturformidling. Eller en arena for kunnskapsformidling om bærekraft og dyrking av mat for barn. Stavanger skal være barnebyen og vi vet at barn elsker biblå i byen. Sølvberget har ukentlig besøk av barnehager og klasser fra hele opplæringsløpet. Med et grønt tak kan de få boltre seg i enda større del av bygget. Eller så kan taket brukes som en møteplass med mulighet for å koble bruksområdet mot matbransjen i byen. Kun fantasien setter grenser og mulighetene er mange dersom vi tilgjengeliggjør taket på Sølvberget på denne måten.

Grønne tak er ikke bare en trend, det har også stor nytteverdi. Det bidrar til å ta unna store vannmengder under ekstremvær samt at grønne tak bidrar til å redusere behovet for å oppskalere avløpsnettet. Det absorberer varme og kjøler bygningen på varme dager, og på kalde vinterdager isoleres kulden ute slik at oppvarmingsbehovet reduseres.

Sølvberget har tidligere vært plaget med en del lekkasjer. Betong, glass og stål er elementer som flytter på seg, og derfor er det ikke like lett å holde vannet unna bygget, og da kan grønt tak være nyttig.

Gjennom å åpne taket på Sølvberget og lage en grønn oase på taket ønsker Arbeiderpartiet å skape et attraktivt bysentrum. Å utvikle grøntområdene i byen vår. Å videreutvikle kulturtilbudet i byen, og ikke minst styrke barnebyen Stavanger.

Og så ønsker vi selvsagt at man i Stavanger, tilsvarende som på taket av the Metropolitan Museum, skal kunne nyte en kaffe med en fantastisk utsikt. Bare at utsikten er over innseilingen i Stavanger – og helt inn til Ryfylke på en finværsdag.