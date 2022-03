Sæbø tar feil om KrF!

KrF blir kraftig kritisert av Bjørn Sæbø i lederen i Rogalands Avis 23.03. Sæbø mener at KrF er moralistiske og bakstreverske i sin tilnærming til arbeidet mot mobbing og trakassering, fordi vi ikke ønsker at organisasjonen FRI skal få drive opplæring og undervisning i skolen.

KrF er imot alle former for mobbing og trakassering. Det må være lov å diskutere hvem som skal være premissleverandør for undervisning knyttet til seksualitetsmangfold og kjønnsidentitet. På generelt grunnlag, er skolen forsiktig med å ta inn innhold fra organisasjoner med en aktivistisk agenda. Av en eller annen grunn har organisasjonen FRI fått innpass, og det framstår som at FRI står i en særstilling i så måte.

[ Leder: KrF og seksualiteten ]

Hvorfor er det ingen som ønsker FHI på banen? FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon innen folkehelse i bred forstand og gir råd til myndigheter, helsetjeneste, politikere, mediene og publikum. FHI har ingen politisk eller ideologisk agenda, men baserer sine råd på kunnskap fra forskning. Det er en stor svakhet å søke råd og veiledning fra en aktivistisk organisasjon i undervisning av barn og unge.

Grunnen til at KrF er skeptiske til et samarbeid med organisasjonen FRI, er at organisasjonen har en del tvilsomme standpunkt, som er lite faglig underbygd og har en klar politisk agenda på omstridde områder som familieformer, surrogati, sexkjøp og om kjønn er biologisk eller egendefinert.

KrF er på ingen måte bakstreverske i disse spørsmålene, men tvert imot framoverlente i ønsket om å sikre elevene våre kvalitetssikret kompetanse som ikke kommer fra en aktivistisk interesseorganisasjon.