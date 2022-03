Skal me gløyma verda av i går?

Russlands invasjon av Ukraina vekker kraftige reaksjonar. Det er bra. Det som ikkje er like bra, er at fleire no tenker at me då må gløyma verda av i går. Verdssituasjonen er no ein helt annan. Me må søka tilflukt i NATO og gløyma alle overgrepa dei har stått for, for no er det Russland som trugar både oss og verdsfreden.

Dei som tenker sånn, gløymer at «verda av i går» langt på veg er verda av i dag. I eigne auge er NATO ein forsvarspakt. Men sidan dei i 1999 vedtok den nye out of area-strategien, har dei gått til angrepskrig mot Jugoslavia, Afghanistan, Irak og Libya, og blanda seg inn i Syria. Denne out of area-strategien gjeld enno. Russland legg ukrainske byar i grus. I 2011 la norske NATO-fly libyske byar i grus. Trur nokon at libyarane som blei bomba hadde det betre enn ukrainarane har det i dag? Ingen av partia som då sat på Stortinget, har beklaga krigen. Ikkje ein gong SV. Raudt er det einaste partiet som krev eit oppgjer. Det kan nok vera behageleg å gløyma den krigen i dag.

USA pressar no norske styresmakter til å skriva under ein baseavtale der me skal gi frå oss jurisdiksjon over fire militære område i Norge. Avtalen skal opp til vedtak i Stortinget denne våren. Korfor vil ikkje USA at Norge skal vita om kva som skal foregå på desse fire basane, og kva skal gå føre seg der som ikkje tåler dagslys?

Sidan 2001 har USA drive det dei kallar krig mot terror: dei har kidnappa og arrestert folk over heile kloden og flydd dei til leire der dei blei torturerte som rein rutine. Det er grunn til å tru at også norske flyplassar då blei benytta til fangetransportane, transport av folk som skulle torturerast. Krigen mot terror er ikkje avblåse og torturleirsystemet er ikkje avvikla. Er det dette me skal gløyma?

Krigen i Ukraina viser kor hovudlaust det er at det norske forsvaret er meir eller mindre avvikla. Men korfor er det avvikla? Norske styresmakter la ned forsvaret av våre eigne land- og havområde fordi USA kravde at NATO skulle bistå dei i krigane dei førte over heile kloden, i tråd med NATOs nye out of area-strategi. Norge er rikt, men ikkje så rikt at me både kunne bekosta utanlandskrigar og halda oppe eit effektivt forsvar. Styresmaktene måtte velja, og under NATO-presset valde dei å stilla opp i USA sine krigar. Derfor blei forsvaret vårt avvikla. Kor ille det no står til, får me ikkje vita.

Riksrevisjonen brukte den mest negative karakteren dei kan bruka då dei for nokre år sidan felte sin dom over tilstanden i det norske forsvaret. Solberg-regjeringa hemmelegstempla straks heile rapporten. Dei kunne ikkje nekta stortingsmedlemmene å få lesa rapporten, men gav dei beskjed om at den som lekka eit einaste ord til andre, ville bli rettsforølgde. Russland veit nok kor ille tilstanden er. Det norske folket skal ikkje få vita det.

Me har ikkje noko forsvar i dag, anna enn på papiret. Derfor vil styresmaktene overlata til USA å forsvara landet vårt, så kan me halda fram å senda norske soldatar ut i verda for å kriga for USA. Samtidig skal USA få driva med sitt, i hemmeleghet, på norsk jord, norske styresmakter skal ikkje få vita kva dei gjer og ikkje ha lov til å gripa inn. Er det dette me skal støtta, fordi verda har blitt så annleis etter at Russland invaderte Ukraina?