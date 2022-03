Sjukepleie- og helsefagarbeidarkrise må handterast no

Nyleg var ei av mine døtrer innlagt på sjukehus. Gjennom opphaldet der fekk ho møte mange sjukepleiarar og helsefagarbeidarar som tok seg av henne då ho var på det svakaste og hjelpte henne tilbake til nye krefter dag for dag.

Dei var tolmodige med henne og samtidig utfordrande slik at ho torde å ta nye steg når ho sjølv ikkje trudde ho ville klare det. Eg kan ikkje takke dei nok for at dei tok så godt vare på mi dotter og at ho kom seg gjennom nokre svært tøffe dagar på sjukehuset. Dette hadde ho ikkje klart åleine.

I Norge har vi per i dag for få sjukepleiarar, og mangelen blir forventa å auke i åra framover. Det er estimert at vi vil mangle 31.000 i 2035. Koronapandemien viser at vi treng fleire sjukepleiarar, samtidig som så mange som 1 av 5 av disse sluttar i løpet av de 10 første åra i yrket. Blant helsefagarbeidarar oppgav så mange som 40% at dei hadde seriøst vurdert å slutte dei siste 12 månadane. Dette er eit alvorleg signal til oss kommunepolitikarar som står overfor eit stort behov for nettopp denne faggruppa.

No er det slik at studieplassane blir fylt opp av motiverte ungdommar, men kvardagen blir raskt krevjande, med meir krevjande pasientar og høgt sjukefråvær. Dette har blitt forsterka dei to siste åra og fråfallet må kjempast mot med konkrete midlar. Dette er ikkje mystiske grep, men kjente verkemidlar som høgare grunnlønn, overtidsbetaling og dekking av vidareutdanning. Vi er avhengig av fleire varme hender i åra framover og må vise i konkret handling at dette er innsats som det blir sett pris på!

Kanskje det er tid for ein studietur for statsrådane? — Anne Kristin Bruns, KrF

KrF meiner at det i tillegg er nødvendig å sikre fleire heiltidsstillingar og riktig bemanning, både i spesialisthelsetenesta og i kommunal sektor, der behovet vil auke mest framover. Nordcare-undersøkinga viser at deltidsstillingar og kombinasjon av fleire stillingar er størst i Norge, der så mange som 21 % seier at dei gjerne ville hatt større stillingsprosent.

I Sverige gjelder dette 14%, medan det i Danmark og Finland er det kun 5% og 2%. I motsetnad til Norge har t.d. danskane og finnane etablert ei tilsettingsnorm på store og heile stillingar, og i Finland er heiltid hovudregelen. Kanskje det er tid for ein studietur for statsrådane? Arbeids-, kommunal- og helseministeren kan få inspirasjon til konkrete endringar, medan det enno er tid til å ta grep.

KrF er klare på at for å unngå endå større slitasje og fråfall i sjukepleiar- og helsefagarbeidar yrket, bør regjeringa prioritere oppjustering av stillingar, sikre gode lønnsvilkår, gi høve til vidareutdanning og sikre auka tilsettingar og stillingar i heile helsesektoren. Dette vil hjelpe oss å kunne møte framtida med nok varme hender!

I åra som kjem vert vi fleire som blir eldre og som vil trenge hjelp. Difor er det avgjerande at vi både tek vare på dei helsepersonell vi har og utdanne stadig fleire.