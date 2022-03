Ungdom er framtidens byutviklere

Byutvikling er en kontinuerlig prosess, men reguleringsplaner og områdeplaner tar lang tid. Såpass lang tid at det egentlig ikke burde bety så mye hva vi voksne tenker om grepene som gjør en by god å bo i, eller et område til et godt nabolag.

Det er barn og unge som skal leve lengst i denne byen, og det er også de som må leve med konsekvensene av de store avgjørelsene vi tar i dag. Da skulle det bare mangle at de også blir hørt. For Stavanger Arbeiderparti er det viktig å ta de unge på alvor, stimulere til medvirkning og lytte til hva som er viktig for dem.

Ungdom er eksperter på sine egne byrom, sitt nabolag og sine steder, de forflytter seg raskt mellom områder på miljøvennlige måter, og de vet hvor de føler seg trygge og hva som kunne gjort dem tryggere. Denne ekspertisen burde vi som er engasjert i byutvikling utnytte mye bedre, det er kunnskap som kan ha svært stor merverdi. For å sitere forsker Aina Landsverk Hagen: «Ungdom krever mer av oss forskere, politikere og byplanleggere, de krever at vi legger sjelen vår i å tenke nytt og utforske nye metoder og nye former for tverrfaglighet. Det er ikke et problem, det er framtiden.»

Heldigvis begynner man å få øynene opp for dette i Stavanger, og tester ut metoder som kan gjøre det enklere for unge å engasjere seg. Områdeløftet i Hillevåg har i høst vært delaktig i gjennomføringen av Norges første Ungt Borgerpanel, i samarbeid med Pådriv Stavanger, SoCentral, NTNU og flere avdelinger i Stavanger kommune.

Ungt Borgerpanel er et innovativt demokratisk prosjekt, hvor målet er å engasjere ungdom og ta dem på alvor i viktige problemstillinger som angår både dem selv og beslutningstakere i kommunen. Ungdommene som deltok var 24 ungdommer fra ungdomsskolene Ullandhaug og Kristianslyst, og de ble tilfeldig trukket ut for å være representative på kjønn og alder.

Fokuset for borgerpanelet i Hillevåg var hvordan vi sammen kan skape et trygt og attraktivt nabolag. Ungdommene fikk innsikt i, og kunnskap om, hvilke muligheter og utfordringer som finnes, og hvilke planer og prosjekter som pågår i området.

Målet var også at de skulle føle tilhørighet, og kjenne at de har innflytelse over nabolaget sitt, og prosjektet lyktes også med dette. «Det er gøy å føle at man kan bestemme litt. Jeg visste ikke at det var mulig!», uttalte en av deltakerne.

Gode steder å være for ungdom er steder der man kan «henge» med venner, altså trygge og attraktive møteplasser. Dette er også en av anbefalingene fra ungdommene i dette prosjektet – de ønsker seg flere møteplasser, helst under tak. Andre anbefalinger er mer utelys for å gjøre det tryggere å bevege seg ute, og forsinkede lysoverganger for å gjøre det tryggere for eldre å krysse gatene. Trygghet er viktig for unge i byen vår, dette må vi ta på alvor.

Det skal nytte å engasjere seg. Stavanger Arbeiderparti har tatt flere grep for å gjøre både Hillevåg og resten av Stavanger til bedre nabolag for barn og unge. I Hillevåg har vi satset på flere grønne strukturer, flere møteplasser og økt mulighet for miljøvennlig reise. Skatehallen prioriteres høyt og vil være et etterlengtet møtested både for unge og eldre når den står klar med både bydelshusfunksjoner og skatehall.

Arbeiderpartiet prioriterer også områdeløftet i Hillevåg, og har derfor styrket budsjettet med 3 millioner i 2022 og 2023. I hele kommunen satser vi på familiekoordinatorer for å gi støtte til familier i vedvarende lavinntekt, og vi øker satsingen på UngJobb for å gi unge en mulighet til å skaffe seg både arbeidserfaring og nettverk. Dette er viktige grep, men det er også mer å ta tak i.

Det er altså ikke alt i anbefalingene fra Ungt Borgerpanel vi har fått tatt tak i enda, men ungdommene har gitt oss et veldig viktig verktøy i dette arbeidet.

Jeg lover at vi skal jobbe videre med dette, slik at dere ser at det er nyttig og betydningsfullt å engasjere seg og at innspillene dere tas på alvor!









