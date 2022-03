Det gjelder å følge med i timen, Kjell Werner!

Når vi i Utdanningsforbundet går ut med at det mangler 16.400 lærere i norske skoler, er det fordi vi er bekymret for tilbudet til elevene. De fortjener bedre. Kvalifiserte lærere for alle elever må være et minstekrav.

Kjell Werner refererer til rapporten LÆRERMOD 2019-2040, som viser til et overskudd på 69.000 lærere i 2040, men det er grunn til å spørre seg om han glemte å følge med i debatten – eller i timen som det heter på skolespråket - rundt lanseringen av LÆRERMOD?

Kort fortalt er LÆRERMOD en modell for framskriving av behovet for lærere i barnehage, grunnskole og videregående skole. Rapporten legger til grunn at de eneste størrelsene som endres over tid er prognoser for antall elever og tilgang på nye lærere, fratrukket de som pensjoneres. Den forteller ingenting om at de 16.400 lærerstillingene med ukvalifiserte må erstattes først.

Faktisk tar rapporten som utgangspunkt at lærerne uten godkjent lærerutdanning fortsetter å undervise til de går av med pensjon. Den forteller heller ingenting om at over 25 % av dem som tar lærerutdanning, ikke er i yrket tre år etter utdanning. Det er grunn til å nevne at det ikke ble uteksaminert nye grunnskolelærere i 2021, dette fordi utdanningen ble utvidet fra fire til fem års studieløp.

Oppsummert er et stort overskudd snudd til lærermangel – også i 2040. Men å ikke følge med i timen forteller vel også noe om ambisjonsnivået som Kjell Werner legger opp til for norsk skole. At en stor del av elevene skal få undervisning av ansatte uten lærerutdanning, er kraftig på kollisjonskurs med det meste av offisiell utdanningspolitikk.

Det kan også virke som om Kjell Werner er av den oppfatning at en skole med mange ansatte uten lærerutdanning, kan utvikle den kompetansen et stadig skiftende arbeidsliv trenger.

Det store spørsmålet er vel heller hvorfor det jobber 16.400 uten lærerutdanning i Norge, til tross for at det på papiret skulle ha vært utdannet nok lærere. Det kan med stor sannsynlighet også forklares med at lærere i lang tid har hatt dårligere lønnsutvikling enn sammenlignbare grupper i privat sektor. Dette omfatter grupper som har omtrent like lang utdanning.

Lønnsforskjellen mellom ansatte med mer enn fire års høyere utdanning er nå over 200.000 kroner, i favør av de privatansatte i industrien, sammenlignet med ansatte i skoleverket. Det er særlig lærergruppene som har hatt en svak, relativ lønnsutvikling over mange år. Tall fra Teknisk beregningsutvalg bekrefter disse tallene.

Statistikk er et helt nødvendig verktøy i styring og drift både i offentlig og privat sektor, men det er riktig som forfatteren Mark Twain i sin tid observerte; at statistikk kan misbrukes.

I dette tilfellet er det ikke Utdannings-forbundet som har misbrukt statistikk; det er det derimot Dagsavisens kommentator som har gjort.

