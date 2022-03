Alle skal fortsatt ned

Måtte pendlerboligsaken ende med Hadia Tajiks avgang som arbeids- og inkluderingsminister? Kanskje. Det kommer an på hvem du spør. Noen mener hun var ferdig – uansett. Sakene var for mange og forklaringene var for dårlige. Andre mener at hun kunne ha overlevd. Men alle er enige om at VGs oppsiktsvekkende sak, der forbundslederne Mette Nord og Jørn Eggum gikk ut sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik, hadde avgjørende betydning for utfallet.

LO-utspillet vil også ha betydning for hva som skjer videre i kampen for å få fjernet Hadia Tajik som nestleder – en kamp som har beveget seg fra bakrommene og ut i offentligheten i løpet av denne uka.

VGs sak om LO-toppene har ført til uro og sinne internt i LO og på Stats­mini­sterens kontor (SMK). Flere reagerer på hvordan den ble til. På overflaten ser det ut som om Nord, Eggum og Følsvik har stilt opp til intervju sammen og latt seg avbilde som en trio. Det gir saken stor tyngde. Men bildet var tatt en uke tidligere i en helt annen sammenheng, og de tre er heller ikke intervjuet sammen. Det er uklart om LO-lederen var klar over hvor hardt hennes egne, ganske avmålte sitater ville framstå når de ble publisert sammen med de langt mer kontante utfallene fra Eggum og Nord.

VG publiserte sin sak mandag formiddag, og et viktig poeng i den er at LO-toppene sier de skal ta opp problemene med Hadia Tajiks pendlerleilighet på sentralstyremøtet senere samme dag. Men mandag morgen var det møte i samarbeidskomiteen, der både Aps og LOs ledelse møter. Der ble saken ikke nevnt, og heller ikke det kommende oppslaget i VG. Mandag var det også møte i Fellesforbundets forbundsstyre. Heller ikke der ble det snakket noe om Tajik eller om det kommende utspillet. Det har skapt reaksjoner og uro i Fellesforbundet.

Etter at saken var ute, ble det forklart overfor flere medier at de tre LO-toppene så seg nødt til å gå til det uvanlige skrittet å kontakte VG fordi de i flere dager hadde forsøkt å få Jonas Gahr Støre til å sette saken på sentralstyrets sakskart, men at de ble blokkert av SMK. Men Støre nektet dem aldri å ta opp saken. Tvert imot sa han at den hørte hjemme under det generelle punktet om den politiske situasjonen.

Forfatteren Erik Fosnes Hansen rykket torsdag ut på Facebook og skrev i et langt og svært skarpt innlegg at han ikke kan stemme Ap så lenge Hadia Tajik er nestleder i partiet. Deretter ble han invitert til NRKs Debatten for å gjenta angrepene. Han fikk ikke spørsmål om han tenkte det samme vinteren 2017/18, da Trond Giske ville fortsette som nestleder til tross for de alvorlige varslene mot ham om seksuell trakassering. Var det slik da også, at Hansen ikke kunne stemme Ap før nestlederen gikk av? Det er synd spørsmålet ikke ble stilt, for det hadde vært spennende å høre hva Fosnes Hansen, som har vært en venn av Trond Giske i mange år, ville svart. Han var i bryllupet til Trond Giske og Haddy Njie i 2019, og så tidlig som i 2011 ble Giske og Hansens planer om en bedre middag på byen spolert da de ble nektet adgang på restauranten Le Benjamin i Oslo på grunn av restaurantsjefens tidligere erfaringer med Hansen som gjest.

Et tredje, tydelig tegn på at det pågår en åpen maktkamp i Ap, er at anonyme kilder lekker gale opplysninger fra sentralstyret. Det ble hevdet overfor Dagbladet at Hadia Tajik unnlot å nevne leilighetene hun hadde eid i Rogaland da hun redegjorde på mandag. Det fikk Raymond Johansen, Lise Christoffersen og Maria Aasen-Svendsrud til å kontakte Dagbladet for å avvise påstandene ved å fortelle åpent om hva som skjedde på møtet – nemlig at Tajik hadde fortalt om disse leilighetene.

Hvor truet Tajik reelt er som nestleder nå, vil vi få en pekepinn på når hun går tilbake til Stortinget. Som nestleder er det naturlig at hun blir parlamentarisk leder. I alle de åtte årene Jens Stoltenberg var statsminister, var nestleder Hill-Marta Solberg og hennes etterfølger Helga Pedersen parlamentarisk leder, bortsett fra en periode da Pedersen var ute i mammaperm.

Det er uenighet internt i Ap om det vil være lurt av Tajik å søke denne posisjonen nå, også blant dem som støtter henne. Noen mener hun bør vente, for eksempel til over sommeren, for ikke å provosere motstanderne unødig. Andre er tydelige på at hun må ta toppjobben nå, og at Jonas Gahr Støre må vise autoritet ved å stille seg bak en slik beslutning, for å understreke at hun har støtte og tillit. Et argument er at det vil være et rart signal å sende at man er god nok som nestleder, men ikke god nok til å være parlamentarisk leder.

Selv om svært få tror det kommer en fullskala nestlederstrid nå, er den ventet å blusse opp igjen fram mot landsmøtet i 2023. Da kan LO-toppenes handlinger denne uka få ny aktualitet. Et viktig tilleggspoeng er at jo mer motstanderne lykkes i å svekke Tajik i denne omgang, jo bedre sjanser har de til å felle henne om halvannet år. Det er verdt å minne om at Tajik ble utfordret også i 2019, uten at det forsøket lyktes.

Kampen om nestledervervet er viktig i seg selv, men får betydning også på lengre sikt. Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre fyller 62 år i august og strever med å få regjeringsprosjektet på skinner. Å være nestleder innebærer at man er den mest opplagte kandidaten til å overta etter Støre. Dermed ender han i et slags skjebnefellesskap i med Tajik, fordi han må regne med at de som er ute etter henne, i neste omgang vil komme etter ham.

Boka «Alle skal ned» av journalistene Marie Melgård og Lars Joakim Skarvøy kom i 2018 og handler om Trond Giskes fall. I tillegg til å spille på det klassiske Ap-slagordet «Alle skal med» bygger tittelen på det faktum at når en slik størrelse blir veltet, vil han – og støttespillerne – gjøre det de kan for å rive ned motstanderne sine, uansett hvor lang tid det måtte ta. Boka har med andre ord en svært treffende tittel, også i 2022. Og i 2023.

[ Lokale Ap-topper støtter Hadia Tajiks avgjørelse: – Hun har vært en svært dyktig minister ]