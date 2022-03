Aslak Sira Myhre om Ukraina

I sin faste spalte i RA forsøker Aslak Sira Myhre seg på en slags «analyse», eller vel snarere ren synsing om krigen i Ukraina. Det falt mildt sagt ikke heldig ut.

Som vanlig når folk fra venstresiden skal kommentere aktuelle konflikter der det er andre enn Vesten og USA som er skurkene, starter det det hele likevel med en lang tirade av alle de fæle tingene USA og Nato tidligere skal ha gjort som om de er de egentlige skurkene.

Dette er en gedigen avledningsmanøver. Det er klinkende klart for alle at i den pågående konflikten fungerer Nato som en ren forsvarsallianse mot den brutale aggresjonen fra Russlands side.

Sira Myhre forsøker for eksempel på å framstille de østeuropeiske statenes NATO-medlemskap som en slags «innringningsmanøver fra NATOs side. Ingenting er mer feil. Sira Myhre burde se litt nærmere på historien. I årevis ble landene i Øst-Europa brutalt undertrykt av det daværende Sovjet. Noe som gjentatte ganger førte til krig, undertrykkelse og i noen tilfeller invasjon av dem, fra Berlin i 1953, Ungarn i 1956, Tsjekkoslovakia i 1968.

Da Sovjet gikk i oppløsning i mistet grepet på Øst-Europa benyttet selvsagt disse landene raskt anledningen og søkte beskyttelse gjennom å melde seg inn i Nato, åpenbart av frykt for hva et framtidig Russland kunne finne på. Dagens situasjon bekrefter til fulle hvor riktig dette var og at Nato her fungerer som en ren forsvarsallianse.

[ En del elementære logiske emner ]

Nato har ingen interesse av å «omringe» Russland og gå til angrep. Derfor behøver ikke Russland «sikkerhetsgarantier» som de hevder, av den grunn at de allerede har så mye sikkerhet de kan ønske, med verdens største atomarsenal, en av verdens største hærer og et kolossalt landområde.

Dessuten er ikke Russland «omringet» som de selv påstår. Knappe 6 % av deres grenser er mot NATO-land. Dette vet russerne godt selv. Russland er derfor ikke redd for vestlige våpen, det de er redd for, som en annen spaltist i RA har påpekt, er at Russland i dag, som diktatur, er redd for Vestens frihet og demokrati og for at dette skal spre seg østover.

Diktaturets behov og målsettinger er hegemoni og ekspansjon, og det er det vi ser i dag. Det er det samme en var vitne til i Europa på 30-tallet, da Hitler annekterte områder som Rhinland, Østerrike, Sudetland i Tsjekkoslovakia med samme nasjonalistiske og aggressive retorikk som den som brukes mot Ukraina i dag.

Som et lite apropos, også den gang var det krefter, blant annet på venstresiden i Europa, riktignok ikke alle, som argumenterte på lignende måte som Sira Myhre, nemlig at vi måtte se saken fra «flere sider». I tillegg til at disse venstrekreftene den gang prøvde å argumentere for å «forstå» hvordan det hele så ut fra Hitlers side.

Det er derfor selvsagt meningsløst og latterlig av Sira Myhre i denne krigssituasjonen å komme trekkende med filosofen Arne Næss sin logikk om redelighet i debatt med motparten. Tror han virkelig at han kan få Putin, som har karakterisert det demokratisk valgte styret i Ukraina for «narkomane nazister» med på en slik dialog? Det må vel være noe i nærheten av verdensrekord i naivitet.

Men på et punkt skal jeg si meg enig med Sira Myhre; nemlig når han selv sier at hans innlegg og forslag «ikke er særlig avansert», selv om han i så måte burde brukt atskillelig sterkere uttrykk om sine egne fabuleringer.