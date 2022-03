Det er frivilligheita sitt år – i ei krigstid

Krig og naud har satt hjarte i brann i heile landet vårt. No er det hjelpesendingar på veg til Ukraina og dei landa rundt som tek imot flyktningestraumane. Dette er frivilligheita på sitt varmaste og mest handlekraftige!

På Kveldsnytt fredag 25. februar fekk me sjå frivilligheita i aksjon på grensa mellom Ukraina og Romania. Privatpersonar, kyrkjer og misjonsorganisasjonar hadde tatt initiativ til å møte flyktningane frå Ukraina med mat, varm te, og omsorg for både voksne og barn. Folk hadde kjøpt brød, vatn, godteri til ungane for eigne pengar, og ville så gjerne bidra. Då statsministeren i Romania besøkte grensene, fekk han kritikk for å vera for sein med å ta initiativ og legge til rette for flyktningane. Polen har sagt dei skal ta imot alle som kjem, og treng masse støtte for å klare å vere førsteline no.

Over heile Norge har behovet for å hjelpe satt hjarte i brann. Regjeringa har vedteke å gje 2 milliardar i naudhjelp, og tida vil vise om det trengs meir. Samtidig se me ei ny bølge av frivilligheit i møte med akutt naud. Hjelpesendingar i frå hjelpeorganisasjonar, kyrkjer, misjonsorganisasjonar, og private initiativ – alle vil bidra. Det er dette som er det eineståande med frivilligheita. Den kan ta raske grep, den kan snu seg fort, den kan hjelpe med ein gong.

Dette er frivilligheita på sitt varmaste.

KrF har alltid vore oppteken av frivilligheita, at den skal ha gode kår, at den skal styrkast og ikkje styrast, at den gir meirverdi til heile samfunnet vårt – og eg og du kan bidra! Frivillighet Norge definerer frivilligheit som «virksomheter som for det vesentligste er basert på frivillige gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt formål.» Derfor ser frivilligheita så mangfoldig ut. Den er alt frå frivilligsentralar, besøksteneste, redningsteneste, idrett, barne- og ungdomsarbeid, språkkafé, styreverv i lag og organisasjonar – små og store oppgåver! Og den føregår i alle aldersgrupper i samfunnet og for heile samfunnet. Den skaper møtepunkt og tilhørighet, den gir augekontakt mellom menneske og den gir omsorg i vanskelege situasjonar. Ei velsigning for den som kan nytte tilbodet, den er ein rikdom for den som kan vere med å utføre oppgåvene som trengs, og den dekkjer ei stor breidde av behov som ikkje det offentlege kan bidra med.

Stavanger KrF er opptatt av at frivillig arbeid og organisasjoner skal ha gode arbeidsvilkår og støtteordninger, og at arbeidet skal bli verdsatt og satt pris på, ikkje overstyrast. Det er og viktig for oss at kommunale etatar skal ha kompetanse på samarbeid med frivillige organisasjonar og oppmuntre til bruk av frivillig innsats der det er mogleg, og at det slik vert god samhandling mellom frivillige organisasjonar og kommunen. Dagens krigssituasjon aktualiserer også det som vi har i vårt program om at «Stavanger skal være en raus kommune og stille opp for, og integrere mennesker som har måttet flykte fra sitt hjemland. Integreringspolitikken må sikre deltakelse og like muligheter for alle. Stavanger har i mange år vært en foregangskommune på integrering. Samtidig må vi intensivere innsatsen, integrere barn og unge tidligere enn vi lykkes med, og sikre at flere kommer ut i arbeid eller utdanning. Frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn og hver enkelt innbygger er helt nødvendige for integreringsarbeidet.» Her er det stor bruk for frivilligheita framover.

KrF uttalte i dag at Norge må ta imot minst 20.000 flyktningar frå Ukraina. No er det frivilligheitas år – i krigstid. Enno ei mulighet for samfunn og frivillighet til å rekke ut ei hand!