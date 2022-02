Reverseringsromantikk og drømmen om et uavhengig Rennesøy

«Revolusjonsromantikk» er begrepet vi bruker om dem som drømmer om en gjennomgripende omveltning – oftest voldelig – som fører fram til et bedre og mer rettferdig samfunn. Erfaringene har vist at det ikke har vært noe annet enn romantiserte drømmer. Revolusjoner har aldri resultert i et idealsamfunn, men oftest i et brutalt diktatur. Venstresidens revolusjonsromantikk har nå blitt erstattet av «reverseringsromantikk», forestillingen om at samfunnet må føres tilbake til det som var. Reversering har blitt et styringsprinsipp; troen på at alt var bedre før.

Men alt var ikke bedre før. Alt var ikke bedre før regionreformen eller før domstolsreformen. Det eneste som var bedre før er den nye regjeringens meningsmålingstall. Ingen regjering har stupt så raskt i oppslutning. Like fullt holder den fast på å gjennomføre tiltak som mangler bred forankring i befolkningen, utelukkende for å unngå sprik i sin skjøre styringsallianse.

Regjeringen forsøker å forklare sin katastrofalt synkende popularitet med at den har hatt mange vanskelige saker å bale med. Men ingen har sagt at det er enkelt å styre landet. En regjering vil alltid stå overfor utfordringer. Synes du at det er vanskelig å håndtere oppgavene bør du takke nei til å danne regjering.

Utallige millioner skal nå sløses vekk på å gå tilbake til gamle løsninger.

Jonas Gahr Støre er helt tydelig mer komfortabel på den internasjonale scenen og er trygg i møter med både president Biden og CNN sin stjernereporter Christiane Amanpour. Han er en rakrygget ambassadør for Norge i internasjonale fora, men dukknakket når han møter nasjonale utfordringer og indre spenninger i sin egen regjering. Da er det tydeligvis tryggest å se bakover, på gamle løsninger. Reversere til det som var.

Utallige millioner skal nå sløses vekk på å gå tilbake til gamle løsninger. Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet begrunner riktignok at oppløsningen av Viken må skje fordi det er så store kulturforskjeller mellom de tre tidligere fylkene som nå er slått sammen. Men når den nye regjeringen mener seg kapabel til å ordne opp i interne stridigheter i det konfliktfylte klansamfunnet Afghanistan, burde det være en enkel oppgave å få innbyggerne i tidligere Akershus, Buskerud og Østfold til å snakke sammen og samarbeide over eventuelle kulturelle skillelinjer.

Reverseringsromantikken har også satt seg i Stavanger. De styrende partiene skrotet de demokratisk vedtatte utbyggingsplanene i Paradis og sa dermed nei takk til nye næringsmuligheter og nye jobber. De besluttet å rekommunalisere en lang rekke kommunale foretak og ville heller gi makt til ansiktsløse byråkrater enn et politisk valgt styre.

Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) lengter tilbake til tiden da Rennesøy kommune sto for seg selv (Rogalands Avis, 7. februar). Hun sier det samme som Lundteigen sa om Viken; kulturforskjellene i den nye kommunen er for store. Men Lundteigen sitter ikke som statsråd. Han har ikke noe lederansvar for Norge. Dagny Sunnanå Hausken sitter i toppledelsen for Stavanger kommune, men mangler troen på den kommunen hun skal styre.

En god leder må tro på sitt eget prosjekt. Mangler overbevisningen, svikter evnen. Dagny Sunnanå Hausken skal snart vikariere i rollen som ordfører i den kommunen hun mener ikke er slik den burde være. Sannsynligvis drømmer hun om å gå tilbake til det som var; et uavhengig Rennesøy. Men reverseringsromantikk er et umulig utgangspunkt for god ledelse og er et demokratisk problem.