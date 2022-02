Oljebransjen har forført oss

Nyheten rammer som et slag i magen. Mer enn 50 nye oljehull skal bores, blant annet i Barentshavet. Og Equinor søker om å bygge ut Wisting-feltet, der utslippene vil tilsvare 50 kullkraftverk. Nyheten er for så vidt gammel, de siste 10 årene har Norge tildelt like mange letelisenser til olje- og gassnæringen som ble tildelt de 47 årene før.

Vi er i den spede starten på 2022. Norge skal være et nullutslippssamfunn i 2050! Men Norge har sine grunner, som fornuften ikke forstår.

Mer leting etter olje betyr mer klimagassutslipp og en enda varmere klode, mer is som smelter, mer hav som stiger, hyppigere og mer intenst ekstremvær, flere konflikter om vann og dyrkbar jord. Så kan vi plusse på vår uvettige arealbruk, at 70 prosent av ville dyr alt er utryddet, at insekter og bier svikter, at fisk dør, at korallrevene snart er undersjøiske spøkelsesbyer.

Det bør være enkelt å forstå at vi ikke står overfor en lettbeint krise for skaperverket: vi står overfor katastrofe på katastrofe! Så hvorfor bruker vi da fremdeles arbeidsplasser og økonomi på å øke klimaendringene i stedet for å forsinke dem?

Gro Harlem Brundtland, lege, politiker og statsminister i tre perioder, har et mulig svar på hva som skjer. I Penelope Leas ferske bok «I hverandres verden», sier Gro: «Den fossile industrien har brukt masse ressurser på å motarbeide sannheten om årsaken til og virkningene av klimaendringene. Dette har hindret en demokratisk handling mot klimakrisen. (…) I klimasaken har slik påvirkning vært et stort problem».

Sagt rett ut: Olje­bransjens ledere har lurt våre politikere til å ta valg som innebærer at kloden langsomt kokes og våre livsvilkår forvitres. Gro sammenligner oljebransjens lobbyvirksomhet med tobakksbransjens. Også tobakksindustrien motarbeidet sannheten mot bedre vitende. Men tobakksindustrien truer «bare» enkeltmenneskers helse og liv. Natur- og klimakrisen truer hele klodens helse og liv.

Det er altså ikke sivile ulydighetsaksjoner fra fortvilte ungdommer som vil ha fram «sannheten om årsaken til og virkningene av klimaendringene», og som med sorg og sinne forstår at deres framtid forringes bit for bit, som er et demokratisk problem. Det er derimot godt voksne forretningsfolk som lobber på Stortinget for å «motarbeide sannheten om årsaken til og virkningene av klimaendringene» som er et demokratisk problem.

Oljebransjen har forført oss alle til å tro at vi er avhengige av fossil energi. Et helt folk er blitt forsinket i å bygge fornybar-framtiden: Et nøkternt, grønnere, kortreist, sunnere og sannere liv. Norge er blitt akterutseilt i vern av livsviktig natur og vern mot livsfarlige klimaendringer.

Klimaministeren vår sier: «Vi har gjort for lite!» Barnebarnet mitt, 11 år og miljøagent, roper tilbake: «Så gjør noe, da!» Stemmen hans skjærer i hjertet mitt. Og han er ikke alene om å kjenne på sorg og sinne.

6 av 10 ungdommer under 30 år er «ganske eller veldig bekymret for klimaendringene». (Cicero 2019) En verdensomspennende undersøkelse viser i tillegg at 6 av 10 mener regjeringen ikke beskytter dem, kloden eller framtidige generasjoner og de føler seg forrådt av den eldre generasjonen. 7 av 10 er enige i setningen «framtiden er skremmende». 5 av 10 føler stress i det daglige. 4 av 10 nøler med å få barn. (The crisis of youth climate anxiety, Bath, UK, 2021)

Hver ny oljelisens kjennes som et slag i magen. Barn og unge forstår at vi ikke kan spise kull, drikke olje eller puste gass. Tenk om sannheten hadde kommet fram for 30 år siden, hvor mye grønnere ville ikke energien og samfunnet vårt vært da?

Kjære ledere innen oljebransjen! Slutt å lyve om at oljeleting er bra eller at olja er «ren»! Vend heller kappen etter den grønne vinden; for over hele verden jobbes det iherdig med sparetiltak, selvberging, vern av natur, vern mot ekstremvær og å få energi fra blant annet jord, vind, vann og sol. Her kan våre oljearbeidere og vår oljeteknologi bidra enormt, hvis lederne fører an.

Slutt å være et demokratisk problem, snakk sant, brett opp ermene og bygg en bærekraftig framtid for våre barn og unge, for oss alle!