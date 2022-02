Satsing på reiseliv skaper spennende muligheter

Fra 2008 har Stavanger vært aktiv part i arbeidet med å spre cruisetrafikken til å bli helårsturisme i byen og regionen. Arbeidet har gitt synlige resultater i form av økt trafikk også i de mørkeste av årets måneder. Det har i sin tur vist godt igjen i de virksomhetene som skaper og tilbyr opplevelser, og dermed også bidratt til å sikre helårs arbeidsplasser lokalt. Cruisetrafikken til Stavanger utgjør en betydelig økonomisk verdiskaping i byen og regionen. Den gir grunnlag for en rekke arbeidsplasser. En rekke bedrifter i Stavanger sentrum og i regionen har cruisetrafikk som en viktig inntektskilde. I den nylig vedtatte næringsstrategien for Stavanger kommune er «Opplevelser og reiseliv» ett av fire satsingsområder, og ambisjonen vår er å bli «en utslippsfri cruisedestinasjon med høy lokal verdiskapning». Drift av en cruisehavn er komplekst og krever en høy grad av profesjonalitet og samhandling mellom mange aktører.

Nå er også tålegrenseanalysen for cruise i Stavanger klar. Tålegrenseanalyser er et verktøy som brukes i reiselivet, og med økt oppmerksomhet på bærekraft har dette blitt et fundament i strategier og handlingsplaner. Dette pilotprosjektet er i regi av Innovasjon Norge og er en del av Nasjonal Reiselivsstrategi 2030. Hensikten med tålegrenseanalysen er å kunne gjøre best mulige vurderinger og anbefalinger om hva som er riktig nivå av framtidig cruisetrafikk til byen, på en måte som er i tråd med de mål og delmål som strategiplanen skisserer.

Bransjen har bedt oss avvente med å begrense anløp.

Analysen viser tydelig at taket på 200 skip per år som flertallspartiene i Stavanger har vedtatt gir ingen mening. Vedtaket er tvert om en trussel mot arbeidsplassene og det blir svært vanskelig og nærmest umulig å legge til rette for helårsdrift for næringen. Sesongen 2022 er allerede fylt opp med 200 anløp, og nå må vi som en konsekvens av et håpløst vedtak for eksempel sende Hurtigruten Explorer-skipene til Egersund framfor å ta imot de i havnen i Stavanger. 11 skip har allerede anløpt Egersund og 18 til må henvises bort fra Stavanger. Disse anløpene nå i de rolige månedene vi har hadde gitt kjærkomne inntekter både til næringsdrivende i sentrum, i regionen og ikke minst alle de små aktørene som driver innen turisme og reiseliv.

Men, også 2023 sesongen er allerede fylt opp med 200 skip – men det fortsatt rikelig med plass til anløp av cruiseskip i månedene fram til mai og etter september. Men; på grunn av begrensingen på 200 skip per år så må også disse anløpene avvises. Det er en næringsfiendtlig politikk som må bringes til opphør snarest.

Cruisegjestene i Stavanger er kortreiste turister. I 2019 var 66 % av alle cruisegjestene fra Nord-Europa. Totalt var 83 % fra Europa. Bare et mindretall var dermed avhengige av lange og miljøbelastende reiser for å komme til havnene hvor cruisene begynner og slutter.

I debatten rundt cruise til Stavanger blir det ofte kommentert at skipene kan legge til kai lenger ute. Tidligere anløp passasjerbåter og lasteskip Vågen, og lasting og lossing av gods, tungbiltransport og biler var en del av byens hverdag. Denne aktiviteten er imidlertid nå flyttet til Risavika og Mekjarvik. Dette ble en vesentlig og positiv endring for dem som bor tett på sentrums-havnen. Kai-kapasiteten i Vågen er frigjort til veteranbåter, gjestehavn, hurtigbåter, cruiseskip, offshore fartøy og festivalområde.

Frem til og med 2019 la noen av de største cruiseskipene til Skagenkaien, og de lengste stakk langt inn i Indre Vågen. Det har vært bred politisk enighet om å flytte cruiseskipene ut av Indre Vågen, og dette arbeidet var allerede i gang i forrige periode. Etter en betydelig utvidelse av småbåthavnen sommeren 2021 er det nå kun de mellomstore, kortere cruiseskipene som kan anløpe Skagenkaien. Det er nå mer enn en dobling av fritidsbåtkapasiteten i Indre Vågen, fra 17 plasser til 46 plasser. Dette medfører at både indre del av Strandkaien og indre del av Skagenkaien benyttes til fritidsformål og øvrige skip må trekkes lenger ut langs kaiene i Vågen. Denne betydelige reduksjonen av skipsvolum til Vågen vil innbyggerne i Stavanger merke godt i forhold til opplevelsen av stedet.

Stavangerregionen Havn IKS jobber nå iherdig for å få realisert en ny kai i Bjergsted. Dette vil bli en svært viktig kai for anløp av de største båtene. En slik investering krever imidlertid forutsigbarhet og trygghet for inntektene til havnen. La oss nå inderlig håpe at politisk ledelse i Stavanger studerer tålegrenseanalysen nøye, og at taket på 200 skip per år oppheves snarest mulig! Og ikke minst – la oss framover fatte kunnskapsbaserte politiske vedtak. Bransjen har hele tiden bedt oss avvente å sette en begrensing inntil tålegrenseanalysen er ferdig. Nå er den endelig her – og vi ser fram til å få på plass gode handlingsplaner for cruisetrafikken, i samarbeid med næringen og innbyggerne i Stavanger.