Trafikksikkerheit i Stavanger

Viktige prosjekt står på vent m.a. grunna organiseringa av trafikksikkerheitsarbeidet i regionen. Stavanger er ikkje godkjent som trafikksikker kommune. Det blir ikkje søkt om fylkeskommunale midlar til finansiering av prosjekt i trafikksikkerheitsplanen. Kom­­munen kjem ikkje i gong med prosjekt som har finansiering. Sjølvsagt registrerer også KrF at mykje blir gjort og dei store linjene blir godt følgd opp av byvekstavtalen som blir styrt gjennom bymiljøpakken. To av problema er knytt til mindre prosjekt og fylkesvegar innafor byvekstavtalen sitt område.

Eit eksempel på det siste vert trekt fram i «Rammer for programområda» i bymiljøpakken. Krysset Madlaveien-Regimentsveien har lenge vore rekna som eit av dei verkeleg farlege kryssa for syklande i Stavanger. Det ligg føre planar for utbetring som ikkje når fram grunna organiseringa av arbeidet med trafikksikring. Fylket bruker ikkje stort på andre fylkesvegar i området enn vedtekne prosjekt omfatta av byvekstavtalen. Madlaveien-Regimentsveien er ramma av at bymiljøpakken er underfinansiert og ikkje tar inn nye prosjekt. Kommunen tek heller ikkje ansvar åleine. Dermed er prosjektet, som normalt hadde kvalifisert for trafikksikkerheitsmidlar, sjakk om ikkje sjakk matt.

Stavanger er sein med å bli godkjent som trafikksikker kommune. Førebels har ein fått midlar då det er ein prosess for å bli godkjent. Frå neste år er det usikkert om det blir positivt svar på søknadar, om dette ikkje er på plass. Fram til nå har kommunen, grunna fylket sin samferdselsstrategi, nesten berre søkt om, og fått midlar til, gatelys. Det same gjeld Sandnes.

Rennesøy og Finnøy har hatt ei anna tilnærming til dette. Trafikk­sik­ker­heitsplanen har i motsetnad til Stavanger blitt oppdatert kvart år. Det har alltid vore nok prosjekt å søkje om midlar til. Sjølvsagt har ikkje alle nådd fram, men då har det blitt søkt på ny året etter. Resultatet har vore god framdrift og mykje har blitt gjort. Det har også utfordra kommunane til å stille med eigne midlar til dette viktige arbeidet. Kommunedelane Finnøy og Rennesøy ligg utanfor området omfatta av byvekstavtalen. Det vil være klokt av Stavanger å ha ein anna strategi her og bygge videre på det gode arbeidet som er gjort av kommunane før samanslåinga. Det manglar ikkje på oppgåver.

Stavanger er sein med å bli godkjent som trafikksikker kommune.

Det var ein stor dag på Finnøy då staten tok restgjelda for Finnfast i sommar. Samstundes forsvann finansieringa til den etterlengta gang- og sykkelvegen mellom Ladstein og Judaberg. KrF har saman med dei andre mindretalspartia hatt løysingar for å få dette på plass, men så langt er ingenting blitt gjort. Beste håp for dette er ny handlingsplan for fylkesvegar frå 2023. Som Frode Myrhol meiner eg dette er eit prosjekt langt på overtid og at dette, som såg ut til å bli løyst i 2014, ikkje berre kan skyvast ut i tid.

I 2021 ble det løyvd 2 millionar kroner av trafikksikkerheitsmidlane frå fylket til planlegging og bygging av gang- og sykkelveg Bruvegen-Åmøybrua, samt fortau over Åmøybrua. Det vanlege er at kommunen som søkjar set i gang det som er søkt om. I staden for å setje i gang prøver kommunedirektøren å få prosjektet over på fylket. Resultatet er framleis at ingenting blir gjort og det er ein risiko for av midlane blir trekt tilbake. Denne strekninga går forbi Sokn Camping til nye og gamle byggefelt på Åmøy og har stor trafikk med mjuke trafikkantar som vil ha nytte av at dette kjem på plass. Løyvde midlar kan brukast til både planlegging og bygging og det er høve til å søkje om tilsvarande beløp i år for å styrke finansieringa. Det er ikkje til å forstå at Stavanger med sine mange kompliserte oppgåver ikkje kan ta fatt på ei så enkel regulering når midlane er på plass. Rekkverk over Åmøybrua, som har Askjesundbrua sin breidd, er heller ikkje ei komplisert oppgåve.

Her er trekt fram nokre eksempel og det er langt fleire. Trafikksikkerheit er så viktig for folk at løysingane må finnast. Det må arbeidast både politisk og administrativt for å sikre god framdrift.