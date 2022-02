Vi trenger skikkelige grep for å få flere kvalifiserte og motiverte lærere. Det er svært bekymringsfullt at ikke flere studenter søker seg til et av våre viktigste yrker. Regjeringserklæringen lover en ny nasjonal rekrutteringskampanje. I den bør også økte lønninger vurderes.

Stavanger kommune ansetter i disse dager flere lærere. Alle med relevant kompetanse loves fast stilling på barnetrinnet 1–7. klasse. Det er ellers meget fornuftig rekrutteringsgrep i kampen om de beste søkerne. Det er selvsagt også viktig for de ansatte med tanke på den økonomiske tryggheten og forutsigbarheten de da får.

Det er kamp om de best kvalifiserte og motiverte lærerne. Tall fra Samordna opptak viste i fjor at nedgangen på førstevalgssøkere til de skole- og barnehagerettede lærerutdanningene samlet sett var på 4,3 prosent. Året før falt tallet 6,9 prosent. Derfor er det med stor spenning vi venter på tallene som offentliggjøres i sommer.

Hvordan skal vi klare å friste studentene til søke seg til læreryrket?

Lærerne har stått i frontlinjen gjennom pandemien, men vaksinering av ansatte i skoler og barnehager var ingen prioritet nasjonalt. Ordfører Kari Nessa Nordtun i Stavanger var blant de første som tok til orde for en slik prioritering. Arbeidspresset i yrket er utvilsomt høyt og stadige endringer i arbeidshverdagen, både før og gjennom pandemien, fører til meget stor slitasje, slik at mange lærere velger seg bort fra yrket. Mange erfarne og svært viktige ansatte går dessverre av med tidlig pensjon. For mange nyutdannede slutter i yrket etter få år. Tall fra 2019 (Statistisk sentralbyrå) viser at 33 100 personer med skolerettet lærerutdanning har sitt hovedarbeidsforhold utenfor skoleverket. Funnene viser at yrket ikke anerkjennes og verdsettes godt nok.

Det toppet seg da tidligere arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen (Høyre), i juni 2021 annonserte at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd grunnet brannfare ved et avfallsanlegg i Fredrikstad. Ansatte i skoler og barnehager kjenner på en svært reell følelse av å gå i konstant oppoverbakke i pøsregn.

I Stortingsmelding 11 (2008-2009 står det følgende: «Flere faglige karriereveier i skolen kan gi dyktige lærere nye muligheter til profesjonell videreutvikling, samt bidra til at skolen oppleves som en vital og spennende arbeidsplass».

For lærere i dag er karrieremulighetene i skolen få (spesielt vertikal mobilitet, tittel/høyere lønn). Nye og flere karrieremuligheter må til for å bidra til at læreryrket blir mer attraktivt i framtiden, slik at søkertallene går opp, og barnehagene og skolene ikke står uten nok kvalifisert og motivert personell. Færre ansatte vil også høyst trolig slutte i yrket for å søke nye utfordringer for personlig vekst og utvikling. Det er også viktig for å utvikle profesjonsfellesskapet og med generell nytenkning.

I Hurdalsplattformen kan vi lese om en ny nasjonal rekrutteringskampanje til lærerutdanningen. Hva det vil ha å si for den framtidige rekrutteringen er foreløpig vanskelig å mene så mye om når ikke innholdet er klart. Det som derimot er klart er at lignende kampanjer har mislyktes før (blant annet GNIST-kampanjen i 2008-2009), men det er kanskje et paradoks at nettopp denne kampanjen ikke bar de fruktene en hadde håpet på. Det trengs en skikkelig ny GNIST for å øke attraktiviteten ved læreryrket.

Sist, men ikke minst har lærerne et etterslep over flere år når det gjelder reallønn. Hvorfor er lønn et nei-ord når rekrutteringen svikter så markant?

På spørsmål om hva lønn betyr som virkemiddel for å rekruttere og beholde flere lærere, sa Tonje Brenna i episode 85 av podkasten Lærer-rommet; «Alle som har en jobb og alle som velger en jobb er opptatt av hva de tjener, så selvfølgelig har lønn noe å si».

Det virker som at Tonje Brenna sitter på noe av fasiten – kanskje lønna MÅ opp om vi skal klare å rekruttere og beholde flere lærere i barnehager og skoler?