Høyre vil ha klare mål mot forsøpling

Det er ingen grunn til å ha lavere ambisjoner for forsøplingen av gater, lekeplasser, turområder eller strender. Klima og miljø går hånd i hånd.

Søppel genererer søppel. Når et område er nedsarvet og tilgriset er det fort gjort å slippe fra seg tomgods, plast, emballasje og annet; det blir som en dråpe i havet. Der det er ryddig og fint, vil de fleste kvie seg for å slenge fra seg noe. Tidligere har vi argumentert for hver enkelts personlige ansvar samt viktigheten av å tilrettelegge for at søppel og avfall havner på riktig plass.

Mange frivillige gjør en strålende jobb med å rydde opp etter andre, både til lands og i sjøen. Det er flott at vi har engasjerte innbyggere som ønsker å bruke fritiden sin for å hjelpe å løse dette problemet. Men vi må gjøre mer.

Byen vet dessverre altfor lite om søppelsituasjonen, og uten klar oversikt kan man ikke lage noen plan med konkrete mål for å løse problemet. Derfor har vi bedt administrasjonen om å utrede en sak som redegjør for hvordan et miljømål for 80 % reduksjon i mengden søppel på villspor innen 2030 kan bli nedfelt og oppfylt.

Mulighetene er mange: I Södertälje har man igangsatt et prosjekt for å lære opp ville kråker til å plukke søppel. Når de putter rett type søppel i rett beholder, får de automatisk en godbit. Det fine med kråker er at de lærer av hverandre, har en imponerende hu­­kommelse, og jobber nesten gratis! I Nederland er det utviklet en humoristisk, veldig virkningsfull løsning for å la folk «stemme» over ymse problemstillinger ved å kaste søppelet i ulike transparente mobile beholdere. Dette kan virke strålende på utfartssteder, Gladmat og andre steder hvor mange samles. Høy­teknologiske løsninger finnes også; etter hvert kan vi kanskje få sensorer i ulike områder i byen for så å bruke selvkjørende søppelmaskiner, eller be­­nytte små undervannsroboter for å identifisere de mest forurensede sjøbunnsområder i kommunen.

[ Gi overskuddsdeling fra Lyse direkte til innbyggerne ]

Men det første vi må gjøre er å måle søppelmengden og -typen. Dette blir ikke gjort i Stavanger; det registreres hvor mange søppelspann som tømmes i parker og andre uteområder, men ikke verken mengde eller type avfall.

«Hold Sverige Rent» har drevet søppelmålinger siden 2007, som et viktig virkemiddel for å redusere forsøplingen. Hvert år gjennomfører de målinger i bygater, parker, strender og naturområder. Måling­­ene hjelper dem å få oversikt, sette inn riktige tiltak og øke oppmerksomheten rundt problemet. Omtrent 80 svenske kommuner gjennomfører regelmessige målinger av søppelmengde og -type. De har utviklet gode målemetoder som enkelt kan kopieres av Stavanger. «Hold Norge Rent» er dessverre ikke kommet på langt nær like langt i sin måling av urban eller landbasert forsøpling. Vi kan gå foran.

Ja, det vil koste å sette av dedikerte ressurser til dette problemet. Prisen for å utrede og lage en plan vil imidlertid være liten sett opp mot kostnadene som kan komme for å fikse et større problem i framtiden. Vi trenger oversikten og en gjennomtenkt strategi for å finne de beste tiltakene.

I andre norske byer har søppelproblemet vokst fordi de rette tiltak ikke ble implementert tidlig nok. Vi vil ikke slike tilstander i Stavanger!

[ Redusert ventetid og billigere oppkjøring ]